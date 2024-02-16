Депрессии и конфликты в семье: почему тюменские подростки совершают суициды

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Как пояснил «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, основными причинами подростковых суицидов являются семейные конфликты, нестабильное эмоциональное состояние, неразделенная любовь, конфликты со сверстниками, депрессивные состояния, демонстративно-шантажное поведение.
«Почти у всех детей нарушена психоэмоциональная связь с семьей, у девочек, в частности, с матерью. Каким бы взрослым не позиционировал себя подросток, отсутствие взаимопонимания и контакта с семьей сильно усугубляет переживания ребенка», — отметил Андрей Степанов.
Имеются у ребят из «группы риска» и общие черты характера. В их числе — неумение правильно формулировать свои мысли, чувства и переживания, неумение анализировать свои поступки и их последствия.
По словам специалистов, ребята с суицидальными наклонностями имеют двойственное мироощущение. То есть считают себя взрослыми, но ведут себя как дети и полностью зависят от родителей, как в бытовом, так и эмоциональном плане. Кроме того, у таких ребят подростковый максимализм выражен в гипертрофированном виде — они с большой долей критики относятся как к окружающим, так и себе.
В Тюменской области в целях профилактики суицидального поведения и у подростков на регулярной основе проводят профилактические мероприятия. В числе которых — семинары, вебинары, родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы воспитания, налаживания доверительных отношений в семье.
С ребятами из «группы риска» работают психологи — они выясняют причины проявления аутоагрессивного поведения, оказывают специализированную медицинскую помощь, поддержку и т. д.
В регионе в образовательных учреждениях действуют программы по профилактике суицидального поведения. Ежемесячно в школах проводят на данные темы классные часы, беседы, уроки бдительности, а также флеш-мобы, форумы, квесты.
Кроме того, реализуются такие проекты, как «Шанс» агентства современных коммуникаций «Моя территория», «Активные выходные», «Я выбираю жизнь» и прочие. Главная цель которых -формирование конструктивной жизненной позиции подростков.
В Тюменской области работают телефон «Доверие», включая «горячие линии» для детей, родителей, специальные службы оказания психологической помощи детям. В 2022 году на телефон «Доверие» поступило более 3,5 тысяч обращений, в числе которых 2 тысячи обращений — от детей.
По словам Андрея Степанова, с детьми из «групп риска» ведется пролонгированная работа. Правда, далеко не все родители соглашаются на пролонгированное сопровождение проблемного ребенка.