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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Тюменской области сократилось число подростковых суицидов

Депрессии и конфликты в семье: почему тюменские подростки совершают суициды

16 февраля 2024, 05:58
Фото: 1MI

В Тюменской области сократилось число подростковых суицидов

В Тюменской области сократилось число суицидов среди подростков. За последний год в регионе было зарегистрировано 6 таких случаев. Для сравнения, в 2022 году — 19, 2021 — 10 случаев, в 2020 году — 14 случаев.
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Дети
Фото: 1MI

Депрессии и конфликты — главные причины трагедий

Как пояснил «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, основными причинами подростковых суицидов являются семейные конфликты, нестабильное эмоциональное состояние, неразделенная любовь, конфликты со сверстниками, депрессивные состояния, демонстративно-шантажное поведение.

«Почти у всех детей нарушена психоэмоциональная связь с семьей, у девочек, в частности, с матерью. Каким бы взрослым не позиционировал себя подросток, отсутствие взаимопонимания и контакта с семьей сильно усугубляет переживания ребенка», — отметил Андрей Степанов.
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Имеются у ребят из «группы риска» и общие черты характера. В их числе — неумение правильно формулировать свои мысли, чувства и переживания, неумение анализировать свои поступки и их последствия.

По словам специалистов, ребята с суицидальными наклонностями имеют двойственное мироощущение. То есть считают себя взрослыми, но ведут себя как дети и полностью зависят от родителей, как в бытовом, так и эмоциональном плане. Кроме того, у таких ребят подростковый максимализм выражен в гипертрофированном виде — они с большой долей критики относятся как к окружающим, так и себе.

Фото: 1MI

Как в Тюмени работают с детьми из «группы риска»

В Тюменской области в целях профилактики суицидального поведения и у подростков на регулярной основе проводят профилактические мероприятия. В числе которых — семинары, вебинары, родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы воспитания, налаживания доверительных отношений в семье.

С ребятами из «группы риска» работают психологи — они выясняют причины проявления аутоагрессивного поведения, оказывают специализированную медицинскую помощь, поддержку и т. д.

В регионе в образовательных учреждениях действуют программы по профилактике суицидального поведения. Ежемесячно в школах проводят на данные темы классные часы, беседы, уроки бдительности, а также флеш-мобы, форумы, квесты.

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Кроме того, реализуются такие проекты, как «Шанс» агентства современных коммуникаций «Моя территория», «Активные выходные», «Я выбираю жизнь» и прочие. Главная цель которых -формирование конструктивной жизненной позиции подростков.

В Тюменской области работают телефон «Доверие», включая «горячие линии» для детей, родителей, специальные службы оказания психологической помощи детям. В 2022 году на телефон «Доверие» поступило более 3,5 тысяч обращений, в числе которых 2 тысячи обращений — от детей.

По словам Андрея Степанова, с детьми из «групп риска» ведется пролонгированная работа. Правда, далеко не все родители соглашаются на пролонгированное сопровождение проблемного ребенка.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Суициды
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