Депрессии и конфликты в семье: почему тюменские подростки совершают суициды

По словам специалистов, ребята с суицидальными наклонностями имеют двойственное мироощущение. То есть считают себя взрослыми, но ведут себя как дети и полностью зависят от родителей, как в бытовом, так и эмоциональном плане. Кроме того, у таких ребят подростковый максимализм выражен в гипертрофированном виде — они с большой долей критики относятся как к окружающим, так и себе.