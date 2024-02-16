В Тюмени в ночном клубе откроют семейное кафе

Напомним, здание бывшего ночного клуба «Пещера» на Ямской компания «Колесник» выкупила в 2022 году. Стройка началась в 2023 году, в настоящее время ремонт практически завершен — все работы выполнены на 95%. Общий объем инвестиций в новый комплекс составил порядка 200 миллионов рублей.