В Тюмени в ночном клубе откроют семейное кафе

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Одним из главных арендаторов станет семейное кафе «АндерСон», которое займет площадь в 800 квадратных метров — три этажа и террасу. Об этом сообщил глава редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник.
По его словам, открытие комплекса состоится через пару недель. В настоящее время идут подготовительные работы.
«Спрос на аренду площадей в комплексе „Парковый“ — высокий. Комплекс имеет ряд преимуществ, так как находится на одной из главных гостевых улиц Тюмени с большим трафиком», — отметил бизнесмен.
Напомним, здание бывшего ночного клуба «Пещера» на Ямской компания «Колесник» выкупила в 2022 году. Стройка началась в 2023 году, в настоящее время ремонт практически завершен — все работы выполнены на 95%. Общий объем инвестиций в новый комплекс составил порядка 200 миллионов рублей.
По словам Сергея Колесника, арендаторы получат свободные площади в черновой отделке. Ежемесячно редевелопер планирует получать от аренды не менее 3,5 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого планируют завершить работы по реставрации памятника архитектуры «Дом Н. Л. Панкратьева». После ремонта в здании откроют ресторан, кофейню и винный бар.