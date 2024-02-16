В районе тюменской деревни Патрушева построят загородный клуб с рестораном

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число отдыхающих в местных здравницах возросло в 2023 году на 23% и превысило 100 тысяч человек. За 9 месяцев 2023 года турпоток в регионе увеличился на 17% — до 2,8 миллионов человек.