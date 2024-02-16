nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Под Тюменью появится загородный клуб с рестораном

В районе тюменской деревни Патрушева построят загородный клуб с рестораном

16 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Под Тюменью появится загородный клуб с рестораном

Загородный клуб OKLO с прогулочной зоной и рестораном появится под Тюменью в районе деревни Патрушева. Открытие запланировано на конец 2024 года. Об этом сообщили в компании «Создатели», которая занимается реализацией проекта.
Сюжет
Отдых

Заметим, что о развитии сферы загородного отдыха тюменские власти говорили не раз, в том числе губернатор региона Александр Моор.

«Мы неоднократно входили в топ регионов России, которые выбирали для путешествий. Одной из наших целей было сделать так, чтобы отдых в области был круглогодичный. В прошлом году мы зафиксировали практически равномерное распределение турпоездок в течение всего года», — отмечал Александр Моор.
В Тюмени в ночном клубе откроют семейное кафе
Узнать подробнее

К 2030 году власти намерены нарастить туристический поток в Тюменскую область до 7 миллионов человек, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число отдыхающих в местных здравницах возросло в 2023 году на 23% и превысило 100 тысяч человек. За 9 месяцев 2023 года турпоток в регионе увеличился на 17% — до 2,8 миллионов человек.

Читайте также:
В Тюменской области отремонтируют школу с 58-летней историейВ Тюмени ради реновации снесут частный сектор. Землю застроят высоткамиДепрессии и конфликты в семье: почему тюменские подростки совершают суициды
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Туристы
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Сегодня, 07:25
«Долой гантели!»: тюменский диетолог рассказала, как похудеть к лету без спорта
Вчера, 10:21
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
Сегодня, 07:34
«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей
Вчера, 09:13
В тюменских школах отменили занятия для первой смены
Сегодня, 02:14
В Тюмени в ночном клубе откроют семейное кафе
Сегодня, 04:32