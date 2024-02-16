В районе тюменской деревни Патрушева построят загородный клуб с рестораном

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Заметим, что о развитии сферы загородного отдыха тюменские власти говорили не раз, в том числе губернатор региона Александр Моор.
«Мы неоднократно входили в топ регионов России, которые выбирали для путешествий. Одной из наших целей было сделать так, чтобы отдых в области был круглогодичный. В прошлом году мы зафиксировали практически равномерное распределение турпоездок в течение всего года», — отмечал Александр Моор.
К 2030 году власти намерены нарастить туристический поток в Тюменскую область до 7 миллионов человек, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число отдыхающих в местных здравницах возросло в 2023 году на 23% и превысило 100 тысяч человек. За 9 месяцев 2023 года турпоток в регионе увеличился на 17% — до 2,8 миллионов человек.