Тюменских детей не выпустят за границу без спецпечати в паспорте

Ранее «Наш Город» писал, что в России с 1 февраля этого года вступили в силу изменения в закон «О государственной тайне». Согласно нововведениям, гражданина могут не допустить к гостайне, в случае если у него или его родственников имеется гражданство иностранного государства или вид на жительство.