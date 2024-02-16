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Тюменских детей не выпустят за границу без спецпечати в свидетельстве о рождении

Тюменских детей не выпустят за границу без спецпечати в паспорте

16 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI

Тюменских детей не выпустят за границу без спецпечати в свидетельстве о рождении

В Тюменской области с 1 марта этого года начнут действовать новые правила выезда детей за границу. Отныне несовершеннолетние не смогут пересекать границу по свидетельству о рождении, в котором нет отметки о гражданстве России.
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Дети

В силу вступит Указ Президента России от 22 ноября 2023 года № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» согласно которому детям до 14 лет для выезда за пределы РФ потребуется специальная печать или подтверждающий документ.

«В случае приобретения ребенком в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации на бланке свидетельства о рождении ребенка должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, проставляется отметка, подтверждающая наличие у ребенка гражданства Российской Федерации. Сведения о ребенке в возрасте до 14 лет, приобретшем гражданство Российской Федерации, также могут быть внесены в паспорта гражданина Российской Федерации родителей», — отмечено в указе.
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В противном случае юному путешественнику могут отказать в выезде за пределы страны.

Ранее «Наш Город» писал, что в России с 1 февраля этого года вступили в силу изменения в закон «О государственной тайне». Согласно нововведениям, гражданина могут не допустить к гостайне, в случае если у него или его родственников имеется гражданство иностранного государства или вид на жительство.

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