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В Тюменской области проведут капитальный ремонт двух старейших школ

В Тюменской области отремонтируют школу с 58-летней историей

16 февраля 2024, 06:56
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюменской области проведут капитальный ремонт двух старейших школ

В Тюменской области капитально отремонтируют две старые школы — школу-интернат в Ишиме и второй корпус средней школы № 22 в Тюмени. Распоряжение о выделении денежных средств подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Школа-интернат в Ишиме 1966 года постройки была включена в инвестиционные планы Тюменской области на 2024 год. Еще летом 2023 года за содействием в организации ремонта к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву обратились работники учебного заведения.

По словам Александра Моора, в настоящее время в ишимской школе занятия не проводятся. Вновь свои двери учебное заведение, по планам властей, откроет в 2025 году. Одновременно со вторым корпусом школы № 22 в Тюмени.

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Капитальный ремонт зданий будет проведен на денежные средства из бюджета Тюменской области и федеральной казны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Работы по проектировании учебного заведения будут проведены в ближайшее время.

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