В Тюменской области отремонтируют школу с 58-летней историей

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Школа-интернат в Ишиме 1966 года постройки была включена в инвестиционные планы Тюменской области на 2024 год. Еще летом 2023 года за содействием в организации ремонта к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву обратились работники учебного заведения.
По словам Александра Моора, в настоящее время в ишимской школе занятия не проводятся. Вновь свои двери учебное заведение, по планам властей, откроет в 2025 году. Одновременно со вторым корпусом школы № 22 в Тюмени.
Капитальный ремонт зданий будет проведен на денежные средства из бюджета Тюменской области и федеральной казны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте молодежного театрального центра «Космос» построят новую школу. Работы по проектировании учебного заведения будут проведены в ближайшее время.