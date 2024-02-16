В Тюменской области отремонтируют школу с 58-летней историей

Школа-интернат в Ишиме 1966 года постройки была включена в инвестиционные планы Тюменской области на 2024 год. Еще летом 2023 года за содействием в организации ремонта к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву обратились работники учебного заведения.