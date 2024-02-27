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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Смертельно больной мальчик из Тюмени обратился к Ольге Бузовой

Смертельно больной мальчик из Тюмени попросил помощи у Ольги Бузовой. ВИДЕО

27 февраля 2024, 05:47
Фото: Бузова / Телеграм

Смертельно больной мальчик из Тюмени обратился к Ольге Бузовой

Святослав Тропынин болен миодистрофией Дюшенна. Мальчику уже удалось заручиться поддержкой нескольких российских звезд.
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Дети

В видеообращении к Ольге Бузовой мальчик рассказал о своих непростых буднях, задавая певице вопросы о нормальности его жизни.

«Нормально ли спать каждую ночь в туторах как „железный человек“? Нормально ли заниматься каждый день как олимпийский чемпион вместо игр в машинки? Нормально ли есть каждый день гору таблеток вместо конфет? Нормально ли собирать на лечение ребенка 3.198 миллиона долларов?», — обратился Святослав.

Родители мальчика и неравнодушные люди продолжают собирать деньги на лечение. Юному тюменцу готовы помочь американские медики, но лечение стоит баснословных денег.

Российские звезды призывают своих фанатов присоединиться к сбору средств. Так, его поддержали певица Ханна и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени после долгой борьбы с хроническим миелолейкозом скончался подросток. 14-летний Арсений Козлов перенес трансплантацию костного мозга, но во время реабилитации мальчику стало хуже.

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