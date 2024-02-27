Смертельно больной мальчик из Тюмени попросил помощи у Ольги Бузовой. ВИДЕО

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В видеообращении к Ольге Бузовой мальчик рассказал о своих непростых буднях, задавая певице вопросы о нормальности его жизни.
«Нормально ли спать каждую ночь в туторах как „железный человек“? Нормально ли заниматься каждый день как олимпийский чемпион вместо игр в машинки? Нормально ли есть каждый день гору таблеток вместо конфет? Нормально ли собирать на лечение ребенка 3.198 миллиона долларов?», — обратился Святослав.
Родители мальчика и неравнодушные люди продолжают собирать деньги на лечение. Юному тюменцу готовы помочь американские медики, но лечение стоит баснословных денег.
Российские звезды призывают своих фанатов присоединиться к сбору средств. Так, его поддержали певица Ханна и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени после долгой борьбы с хроническим миелолейкозом скончался подросток. 14-летний Арсений Козлов перенес трансплантацию костного мозга, но во время реабилитации мальчику стало хуже.