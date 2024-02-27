В Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика на проезжую часть

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
ДТП произошло минувшим вечером на улице Чаркова в Тюмени. Когда «ГАЗель» остановилась у светофора, мальчик подумал, что они с папой уже приехали домой и сел ближе к краю кузова.
Грузовик тронулся, тент расстегнулся и мальчик выпал на дорогу, а отец поехал дальше. О том, что его сын выпал, мужчине сообщил ехавший рядом водитель. Ребенок отделался ушибами. Отца привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автомобилист разбил три машины, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Видео погони появилось в соцсетях.