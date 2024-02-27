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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика посреди дороги

В Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика на проезжую часть

27 февраля 2024, 06:14
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика посреди дороги

В кузов «ГАЗели» 8-летнего мальчика усадил его отец. Таким образом мужчина хотел развлечь сына.
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Дети

ДТП произошло минувшим вечером на улице Чаркова в Тюмени. Когда «ГАЗель» остановилась у светофора, мальчик подумал, что они с папой уже приехали домой и сел ближе к краю кузова.

Грузовик тронулся, тент расстегнулся и мальчик выпал на дорогу, а отец поехал дальше. О том, что его сын выпал, мужчине сообщил ехавший рядом водитель. Ребенок отделался ушибами. Отца привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автомобилист разбил три машины, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Видео погони появилось в соцсетях.

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