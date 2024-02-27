В Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика на проезжую часть

Грузовик тронулся, тент расстегнулся и мальчик выпал на дорогу, а отец поехал дальше. О том, что его сын выпал, мужчине сообщил ехавший рядом водитель. Ребенок отделался ушибами. Отца привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.