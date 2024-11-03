Меры поддержки

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Ноябрь
Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые побывал на Ямале с рабочей поездкой
3 ноября, 09:14
Июль
На Ямале врачи обследуют бойцов СВО без очереди и бесплатно
16 июля, 09:43
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями
8 июля, 14:41
Июнь
На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично
25 июня, 04:00
Февраль
Госдума хочет обязать вузы вдвое снизить стоимость обучения
27 февраля, 13:33
«Сумма выросла»: какие выплаты могут получить тюменцы при рождении ребенка?
27 февраля, 08:16

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