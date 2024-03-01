Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
В Тюмени выставили на продажу здание бывшей обувной фабрики «Восход». В объявлении на «Авито» указано, что за дом площадью 5836 квадратных метров продавец просит 439 миллионов рублей.
«Конструктив позволяет увеличить площадь здания ещё на две тысячи квадратных метров. Здание продаётся с арендаторами. Помещения используются под офисы, магазины, рестораны», — отмечено в описании.
К зданию прилагается земельный участок площадью 4238 квадратных метров и закрытая парковка во дворе на 15 машиномест, а по периметру здания расположена еще одна бесплатная парковка.
Продавец уточнил, что здание можно купить как вместе с арендаторами, так и под свой проект — медучреждение, обучающий центр или апартаменты. Поблизости расположены корпусы ТюмГУ, церковь и исторические здания.
Здание уже выставлялось на продажу в ноябре 2021 года. На тот момент в нем работали 40 компаний, которые арендовали помещения. Тогда здание продавалось почти за 450 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продают торговый центр «Ямской», расположенный в районе Дома обороны. Двухэтажное здание с цокольным этажом выставлено на продажу за 800 миллионов рублей.