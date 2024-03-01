nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

В Тюмени продают здание бывшей обувной фабрики

В Тюмени выставили на продажу здание бывшей обувной фабрики

1 марта 2024, 02:24
Фото: 1MI

В Тюмени продают здание бывшей обувной фабрики

Здание расположено на пересечении улиц Урицкого и Семакова. Оно уже выставлялось на продажу около двух лет назад.

В Тюмени выставили на продажу здание бывшей обувной фабрики «Восход». В объявлении на «Авито» указано, что за дом площадью 5836 квадратных метров продавец просит 439 миллионов рублей.

«Конструктив позволяет увеличить площадь здания ещё на две тысячи квадратных метров. Здание продаётся с арендаторами. Помещения используются под офисы, магазины, рестораны», — отмечено в описании.

К зданию прилагается земельный участок площадью 4238 квадратных метров и закрытая парковка во дворе на 15 машиномест, а по периметру здания расположена еще одна бесплатная парковка.

Фото: 2Gis

Продавец уточнил, что здание можно купить как вместе с арендаторами, так и под свой проект — медучреждение, обучающий центр или апартаменты. Поблизости расположены корпусы ТюмГУ, церковь и исторические здания.

Здание уже выставлялось на продажу в ноябре 2021 года. На тот момент в нем работали 40 компаний, которые арендовали помещения. Тогда здание продавалось почти за 450 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продают торговый центр «Ямской», расположенный в районе Дома обороны. Двухэтажное здание с цокольным этажом выставлено на продажу за 800 миллионов рублей.

Читайте также:
В прокуратуре рассказали о ДТП с двумя автобусами в ТюмениВ Тюмени снесут почти сотню домовВылетевший из Тюмени самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Завод#Любовь Селезнева
«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen
29 февраля, 09:26
Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар
29 февраля, 07:18
Рост пенсии и ужесточения по ипотеке. Что изменится в жизни тюменцев с марта 2024 год
29 февраля, 09:52
Арбитражи февраля: 46 миллионов нефтяникам, запрет такси и лекарство от рака
29 февраля, 06:17
«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?
29 февраля, 12:41
«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
29 февраля, 08:29