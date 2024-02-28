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Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

В Тюмени продают торговый центр за 800 миллионов рублей

В Тюмени выставили на продажу торговый центр за 800 миллионов рублей

28 февраля 2024, 02:28
Фото: 1MI

В Тюмени продают торговый центр за 800 миллионов рублей

Торговый центр расположен в районе Дома обороны. Владелец уже пытался его продать в августе прошлого года.

В Тюмени выставили на продажу торговый центр «Ямской». Соответствующее объявление появилось на «Авито». За двухэтажное здание с цокольным этажом владелец просит 800 миллионов рублей.

«Арендаторами заняты все этажи и цоколь, большинство арендаторов на долгосрочной аренде. Высокий клиентопоток. Заведены крупные сетевики, отличная парковка на 150 машиномест, четыре отдельных входа. Площадь торгового центра — 12 186 квадратных метров, расположен на первой линии в развитом районе», — указано в описании.
Фото: 2Gis

Владелец уже пытался продать здание в августе прошлого года, но с того момента оно дешевле не стало. Как и сейчас, торговый центр выставлялся на продажу за 800 миллионов рублей. Владелец заявлял, что вынужден продать бизнес в связи с переездом.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу магазин европейских сладостей и мармелада, расположенный в ТРЦ. За него владелец просит 8 миллионов рублей.

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