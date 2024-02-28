В Тюмени выставили на продажу торговый центр за 800 миллионов рублей

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Тюмени выставили на продажу торговый центр «Ямской». Соответствующее объявление появилось на «Авито». За двухэтажное здание с цокольным этажом владелец просит 800 миллионов рублей.
«Арендаторами заняты все этажи и цоколь, большинство арендаторов на долгосрочной аренде. Высокий клиентопоток. Заведены крупные сетевики, отличная парковка на 150 машиномест, четыре отдельных входа. Площадь торгового центра — 12 186 квадратных метров, расположен на первой линии в развитом районе», — указано в описании.
Владелец уже пытался продать здание в августе прошлого года, но с того момента оно дешевле не стало. Как и сейчас, торговый центр выставлялся на продажу за 800 миллионов рублей. Владелец заявлял, что вынужден продать бизнес в связи с переездом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу магазин европейских сладостей и мармелада, расположенный в ТРЦ. За него владелец просит 8 миллионов рублей.