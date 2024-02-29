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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Тюмени снесут почти сотню домов

В Тюмени снесут почти сотню домов

29 февраля 2024, 13:46
Фото: 1MI
В Тюмени планируется снести 96 домов в течение 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Замглавы города Владимир Третьяков отметил, что за последние пять лет в городе уже было снесено 532 дома. Чиновник подчеркнул, что данные меры позволят освободить место для нового благоустройства, строительства и улучшения городского пейзажа.

Снос аварийных домов осуществляется в рамках различных программ, в том числе на безвозмездной основе. Например, так было сделано на улице Пароходской, где разобрали здание для последующего благоустройства территории.

Тюменские власти выделили деньги на снос дома в центре города
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Ранее «Наш город» сообщал о сносе школы искусств в Тюмени. Здание признали аварийным. На его месте появится новое образовательное учреждение.

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