В Тюмени снесут почти сотню домов

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Замглавы города Владимир Третьяков отметил, что за последние пять лет в городе уже было снесено 532 дома. Чиновник подчеркнул, что данные меры позволят освободить место для нового благоустройства, строительства и улучшения городского пейзажа.
Снос аварийных домов осуществляется в рамках различных программ, в том числе на безвозмездной основе. Например, так было сделано на улице Пароходской, где разобрали здание для последующего благоустройства территории.
Ранее «Наш город» сообщал о сносе школы искусств в Тюмени. Здание признали аварийным. На его месте появится новое образовательное учреждение.