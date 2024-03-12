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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Где и как купить идеальный гараж: важные советы для автовладельцев

Где и как купить идеальный гараж: важные советы для автовладельцев

12 марта 2024, 12:18
Фото: 1MI
Рано или поздно любой водитель понимает, что собственный гараж значительно лучше арендованного. Однако покупка гаража может стать серьезным шагом, ведь необходимо учитывать не только расположение постройки, но и наличие электроснабжения, вентиляции и многого другого.

Как же осуществить заветную сделку, чтобы после не жалеть о ней в будущем? Эксперты Newia привели несколько примеров, что стоит учитывать при покупке.

Как выбрать «тот самый гараж»

При выборе гаража необходимо учесть следующие факторы:

1. Расположение: выберите удобное место, близкое к дому, транспорту и крупным дорогам.

2. Размер и конструкция: удостоверьтесь, что гараж подходит под ваши потребности по размеру и конструкции.

3. Безопасность: обратите внимание на уровень безопасности и наличие охраны.

4. Состояние и качество: удостоверьтесь, что гараж находится в хорошем состоянии.

5. Стоимость и условия покупки: оцените стоимость и возможные финансовые опции.

6. Правовой статус: проверьте документы и права собственности на гараж.

7. Удобства: уточните наличие дополнительных удобств, таких как электричество или вода.

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О важности материала и стен

1. Материал: уточните материал гаража, предпочтительнее кирпичный.

2. Местоположение: предпочтительнее гаражные автокооперативы с охраной.

3. Въезд и ворота: проверьте удобство въезда и состояние ворот, замков.

4. Потолок и стены: оцените их состояние на наличие повреждений.

Как не дать себя обмануть

При покупке гаража необходимо обязательно удостовериться, что продавец является единственным владельцем объекта. Для этого следует запросить у него свидетельство о праве собственности и документы на земельный участок, на котором расположен гараж, а также узнать, не находится ли гараж под арестом.

Важно также тщательно изучить договор купли-продажи перед его подписанием, чтобы избежать возможных мошеннических схем, таких как передача денег без подписания расписки или занижение цены объекта. После сделки необходимо зарегистрировать право собственности на гараж и земельный участок в Росреестре через МФЦ. Тщательность и внимательность при покупке гаража помогут избежать возможных неприятностей и уберечь себя от мошенничества.

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