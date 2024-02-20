У тюменцев заберут земли и гаражи в центре города ради реновации

По состоянию на 31 декабря 2022 года активы компании составляли 307 миллионов рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2021 году — тогда этот показатель не превышал 67,7 миллионов рублей. Капитал «СЗ „Машаров“» по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 969 тысяч рублей.