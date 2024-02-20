У тюменцев заберут земли и гаражи в центре города ради реновации

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
«Изъять для государственных нужд Тюменской области в целях комплексного развития территории нежилой застройки земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество в районе улицы Максима Горького», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации города.
В частности, у населения заберут земли в районе Шиллера — Максима Горького, 72а. В их числе несколько гаражей и строений по Максима Горького, 74а и земля, на которых они расположены. Комплексное развитие планируется провести на площади 10 645 кв. м. Строительством займется компания, учредителем которой является Владимир Шевчик — Специализированный застройщик «Машаров». Фирма ранее выкупила землю за 157 миллионов рублей.
По итогам 2022 года СЗ не было заявлено выручки. Фирма получила нулевую прибыль. За год финансовый результат организации не изменился.
По состоянию на 31 декабря 2022 года активы компании составляли 307 миллионов рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2021 году — тогда этот показатель не превышал 67,7 миллионов рублей. Капитал «СЗ „Машаров“» по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 969 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году пройдут работы по капитальному ремонту улицы Ленина в рамках второго этапа реконструкции. На них потратят более 600 миллионов рублей. За выполнение работ по первому итогу власти заплатили около 750 миллионов рублей.