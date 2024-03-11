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Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

В Тюмени пик покупок загородной недвижимости сместился на зиму

В Тюмени возник тренд на покупку загородной недвижимости зимой

11 марта 2024, 03:33
Фото: 1MI

В Тюмени пик покупок загородной недвижимости сместился на зиму

Обычно пик покупок загородной недвижимости приходился на лето, но сейчас ситуация изменилась. На это повлияли несколько факторов.

Специалист по недвижимости агентства «Этажи» Елена Ситникова рассказала РБК Тюмень, что одним из факторов смещения пика стало инвестирование: зачастую, ближе к концу года у тюменцев высвобождаются деньги, которые они, как правило, во что-либо вкладывают.

К тому же, отметила эксперт, именно зимой проблемы участка становятся гораздо заметнее.

«Зима — самый тяжелый период в плане дорог: сразу можно увидеть, хорошо ли их чистят. Также я советую всегда участки смотреть как в дневное время, так и в вечернее. Если мы приезжаем вечером и улицы освещены — это еще один плюс. Поэтому зимой советую смотреть земельные участки с точки зрения комфортности», — пояснила Ситникова.
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Кроме того, зимой загородная недвижимость становится дешевле, так как некоторые продавцы переживают, что в этот период она продается хуже, а разница в цене по сравнению с летом может быть двукратной.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области выросла стоимость аренды квартир. За год она увеличилась почти на 20%.

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