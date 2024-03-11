В Тюмени возник тренд на покупку загородной недвижимости зимой

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Специалист по недвижимости агентства «Этажи» Елена Ситникова рассказала РБК Тюмень, что одним из факторов смещения пика стало инвестирование: зачастую, ближе к концу года у тюменцев высвобождаются деньги, которые они, как правило, во что-либо вкладывают.
К тому же, отметила эксперт, именно зимой проблемы участка становятся гораздо заметнее.
«Зима — самый тяжелый период в плане дорог: сразу можно увидеть, хорошо ли их чистят. Также я советую всегда участки смотреть как в дневное время, так и в вечернее. Если мы приезжаем вечером и улицы освещены — это еще один плюс. Поэтому зимой советую смотреть земельные участки с точки зрения комфортности», — пояснила Ситникова.
Кроме того, зимой загородная недвижимость становится дешевле, так как некоторые продавцы переживают, что в этот период она продается хуже, а разница в цене по сравнению с летом может быть двукратной.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области выросла стоимость аренды квартир. За год она увеличилась почти на 20%.