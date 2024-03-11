Тюменская область попала в антирейтинг по закредитованности населения

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Тюменской области объем задолженности перед банками в расчете на одного человека в начале 2024 года составил 671.9 тысячи рублей, что показало прирост на 156 тысяч. В этом плане лидируют Тыва, ЯНАО, Саха и ХМАО, занявшие первые четыре места рейтинга, составленного РИА Новости.
Соотношение долга перед банками и годовой зарплаты в регионе составило 91,7%, благодаря чему регион попал на 83 место. Высокой закредитованностью населения также отличились Тыва, Калмыкия, Адыгея и Удмуртия.
Ранее «Наш город» рассказал, почему банки отказывают в выдаче ипотеки. Некоторые причины могут быть неочевидными, поэтому при подаче заявления нужно обращать внимание на определенные детали.