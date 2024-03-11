nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Тюменская область попала в антирейтинг по уровню закредитованности населения

Тюменская область попала в антирейтинг по закредитованности населения

11 марта 2024, 03:05
Фото: 1MI

Тюменская область попала в антирейтинг по уровню закредитованности населения

В рейтинге регионов по объему задолженности перед банками Тюменская область занимает пятое место. Размер задолженности в расчете на одного человека за год вырос более чем на 150 тысяч рублей.

В Тюменской области объем задолженности перед банками в расчете на одного человека в начале 2024 года составил 671.9 тысячи рублей, что показало прирост на 156 тысяч. В этом плане лидируют Тыва, ЯНАО, Саха и ХМАО, занявшие первые четыре места рейтинга, составленного РИА Новости.

Соотношение долга перед банками и годовой зарплаты в регионе составило 91,7%, благодаря чему регион попал на 83 место. Высокой закредитованностью населения также отличились Тыва, Калмыкия, Адыгея и Удмуртия.

У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказал, почему банки отказывают в выдаче ипотеки. Некоторые причины могут быть неочевидными, поэтому при подаче заявления нужно обращать внимание на определенные детали.

Читайте также:
В Тюмени вновь изменились цены на куриные яйца. Опять подорожали?В Тюмени подорожал отдых в отеляхВ Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова еще на два года
#Общество#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Задолженность#Долги#Кредиты#Ипотека#Любовь Селезнева
Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»
9 марта, 08:50
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
7 марта, 06:08
В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц
9 марта, 06:06
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
7 марта, 08:19
У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей
9 марта, 04:43
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
7 марта, 11:20