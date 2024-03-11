Тюменская область попала в антирейтинг по закредитованности населения

В Тюменской области объем задолженности перед банками в расчете на одного человека в начале 2024 года составил 671.9 тысячи рублей, что показало прирост на 156 тысяч. В этом плане лидируют Тыва, ЯНАО, Саха и ХМАО, занявшие первые четыре места рейтинга, составленного РИА Новости.