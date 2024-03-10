В Тюмени подорожал отдых в отелях

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:51
По словам президента Ассоциации развития модульных отелей Владимира Палия, данная тенденция оказывает положительное влияние на развитие бизнеса — рынок растет, что привлекает инвесторов.
По информации Российского союза туриндустрии, наиболее высокий средний чек на проживание в Тюменской области в 2023 году был в глэмпингах — 9 тысяч рублей. Рост цен составил 10-12%.
«Это связано с тем, что подорожали расходные материалы — косметика, бытовая химия, полотенца, уголь. Кроме того, мы проводим модернизацию: улучшили зоны отдыха, инфраструктуру, в том числе установили беседку и сделали купель», — пояснила владелец тюменского загородного комплекса «Сны леса» Евгения Колосова РБК Тюмень.
По прогнозам экспертов, в 2024 году тенденция увеличения цен на номера в отелях, гостиницах и глэмпингах будет сохранена.
В настоящее время в Тюмени стоимость суток проживания в хостелах, отелях и апартаментах в среднем составляет от 600 до 5 500 рублей, в зависимости от уровня гостиницы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске к концу 2027 года построят четырехзвездочную гостиницу со SPA-центром. По предварительным данным, сумма инвестиций в проект составит от 1,4 до 2 миллиардов рублей.