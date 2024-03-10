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В Тюменской области выросли цены на отдых в отелях

В Тюмени подорожал отдых в отелях

10 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI

В Тюменской области выросли цены на отдых в отелях

За последний год стоимость проживания в тюменских гостиницах, отелях и глэмпингах увеличилась на 30%. Причиной тому стало увеличение туристического потока и, как следствие, выросший спрос на услуги гостиниц.

По словам президента Ассоциации развития модульных отелей Владимира Палия, данная тенденция оказывает положительное влияние на развитие бизнеса — рынок растет, что привлекает инвесторов.

По информации Российского союза туриндустрии, наиболее высокий средний чек на проживание в Тюменской области в 2023 году был в глэмпингах — 9 тысяч рублей. Рост цен составил 10-12%.

«Это связано с тем, что подорожали расходные материалы — косметика, бытовая химия, полотенца, уголь. Кроме того, мы проводим модернизацию: улучшили зоны отдыха, инфраструктуру, в том числе установили беседку и сделали купель», — пояснила владелец тюменского загородного комплекса «Сны леса» Евгения Колосова РБК Тюмень.

По прогнозам экспертов, в 2024 году тенденция увеличения цен на номера в отелях, гостиницах и глэмпингах будет сохранена.

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В настоящее время в Тюмени стоимость суток проживания в хостелах, отелях и апартаментах в среднем составляет от 600 до 5 500 рублей, в зависимости от уровня гостиницы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске к концу 2027 года построят четырехзвездочную гостиницу со SPA-центром. По предварительным данным, сумма инвестиций в проект составит от 1,4 до 2 миллиардов рублей.

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