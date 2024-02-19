Ипотека — дело тонкое: тюменцам объяснили, почему им отказывают в кредитовании

Есть и другие причины, по которым можно получить отказ, например — высокая кредитная нагрузка: на данный момент на кредитные обязательства должны уходить не более 60% дохода и чем меньше — тем лучше. Также на вероятность одобрения ипотеки влияет размер первоначального взноса — чем он меньше, тем выше риски столкнуться с отказом.