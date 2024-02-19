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Эксперты объяснили, почему банки отказывают в кредитовании

Ипотека — дело тонкое: тюменцам объяснили, почему им отказывают в кредитовании

19 февраля 2024, 10:00
Фото: 1MI

Эксперты объяснили, почему банки отказывают в кредитовании

Достаточно упустить одну деталь, чтобы банк отказал в заявке на ипотеку. Попав в эту ситуацию, заявитель не всегда понимает, в чем причина и как решить проблему.

Почему банки отказывают в ипотеке, на что нужно обратить внимание при подаче заявки и какие есть условия для одобрения ипотеки — рассказывает newia.ru.

Условия банков

Покупка недвижимости — шаг, к которому нужно готовиться со всей ответственностью. К процедуре заключения договоров банки относятся не менее ответственно, ведь им нужны надежные клиенты. Почти все российские банки предъявляют к заемщикам классический ряд требований:

  • Наличие российского гражданства;
  • Возраст от 18 лет или от 21 года в зависимости от кредита;
  • Наличие не менее трех месяцев трудового стажа на последнем месте работы и не менее одного года общего трудового стажа за последние пять лет;
  • Подтвержденный доход.

Если и другие моменты, на которые банки обращают внимание: например, кредитный рейтинг и общее финансовое состояние заемщика. Особо требовательные банки могут проверить кредитную историю не только самого заемщика, но и его родственников.

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Помимо этого, у банков есть и другие требования, которые могут показаться неочевидными:

  • Дополнительный доход: наличие подработки повысит шансы на одобрение ипотеки;
  • Семейное положение и дети: наличие семьи некоторые банки воспринимают как дополнительный фактор ответственности;
  • Образование и место работы: иногда высшее образование и работа в крупной компании могут сыграть на руку заемщику.

Кредитная история играет главную роль в заявке на ипотеку, так как она прямо говорит о финансовом состоянии человека. Именно поэтому основная причина отказа — плохая кредитная история.

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Банки оценивают ее по-разному: одни рассматривают последние 1-2 года, другие — от 3 до 5 лет. Одни банки закроют глаза на незначительные просрочки, другие — нет, поэтому отказ в одном банке не означает, что заемщик получит его и в другом.

Также банки обращают внимание на место работы потенциального заемщика: например, у людей, трудящихся в местах с повышенным риском для жизни, гораздо меньше шансов на одобрение ипотеки. Однако, банк может одобрить заявку, но потребовать увеличенный размер страховки.

Банки интересуются не только долгами по кредитам: роль играют и долги по алиментам, штрафам ГИБДД и налогам. Все это может стать причиной отказа даже при отличной кредитной истории.

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Почему банки отказывают в ипотеке?

Есть несколько основных причин, почему заемщик может получить отказ в ипотеке:

  • Низкая зарплата. Банки хотят быть уверенными в том, что заемщику хватит денег не только на жизнь, но и на выплату кредита.
  • Плохая кредитная история. При наличии просрочек по платежам или других проблем с кредитами банк может решить, что одобрять ипотеку — рискованно.
  • Частая смена места работы. Банкам нужны не только надежные, но и стабильные заемщики, а частая смена работы может говорить о финансовой нестабильности.
  • Возраст. Слишком молодым и пожилым людям может быть нелегко оформить ипотеку. Банкам важно, чтобы на момент окончания кредитного договора заемщику было не более 65 лет.
  • Недостоверная информация. Причиной для отказа могут послужить неточности или ошибки в документах.
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Есть и другие причины, по которым можно получить отказ, например — высокая кредитная нагрузка: на данный момент на кредитные обязательства должны уходить не более 60% дохода и чем меньше — тем лучше. Также на вероятность одобрения ипотеки влияет размер первоначального взноса — чем он меньше, тем выше риски столкнуться с отказом.

Даже если человек уверен, что у него все в порядке, он все равно может столкнуться с отказом. В таком случае нужно запросить кредитную историю: в ходе проверки может выясниться, что просрочки по платежам все же есть.

Тонкости ипотечного кредитования

Чтобы подать заявку на ипотеку самостоятельно, рекомендуется отправлять заявление точечно, в один-два банка, так как массовая рассылка может подпортить кредитный рейтинг и понизить шансы на одобрение.

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Если нет времени или уверенности в своей кредитной истории, то стоит обратиться к специалисту. Ипотечные центры есть почти у всех застройщиков: там человеку помогут консультацией и подготовят нужные документы. Плохая кредитная история — не приговор: со временем ее можно исправить и увеличить свой кредитный рейтинг.

В то же время банк может отказать в ипотеке, но при этом дать потребительский кредит. Опять же, это зависит от уровня дохода, кредитной истории и других моментов.

Ранее «Наш город» писал, что задолженность тюменцев по кредитам за год выросла на 30%. Основную часть задолженности составляют ипотечные кредиты.

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