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Стало известно, в каких школах Тюмени ждут Екатерину Мизулину

Куча уроков и нет туалетов: в каких школах Тюмени ждут Екатерину Мизулину?

19 февраля 2024, 08:56
Фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте

Стало известно, в каких школах Тюмени ждут Екатерину Мизулину

Екатерина Мизулина сообщила, что 23 февраля приедет в Тюмень. Соцсети главы «Лиги безопасного интернета» атаковали подростки, которые зовут ее в школы и жалуются на проблемы.

Свои просьбы школьники оставляют в комментариях в Телеграм-канале Екатерины Мизулиной.

«Ждём в 83 гимназии! Только вы справитесь с нашей директрисой», — пишет Иван.

В октябре 2023 года в этой школе избили пятиклассника. Руководство учебного заведения не смогло решить конфликт, поэтому мама пострадавшего школьника обратилась в Следственный комитет.

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Также Мизулину ждут ученики школы №68. В октябре 2023 года директора оштрафовали из-за 8-9 уроков в расписании. Родители жаловались, что из-за такого расписания их дети перестали посещать секции, а на домашнее задание у них не осталось времени.

«Приезжайте, посмотрите на вторую школу Боровского. Все очень плохо, туалеты закрыты, учителя неидеальные. Про питание я молчу», — пишет Иван.

Также школьники предлагают Мизулиной посетить гимназии № 4 и 49, школы № 22, 65, 89, 25 и лицеи № 34, 93.

Ранее «Наш город» сообщал, что в школе №7 в Ишиме школьники вынуждены сидеть на полу. Детей выгоняют из классов на переменах, но в коридорах нет скамеек.

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