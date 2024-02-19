Куча уроков и нет туалетов: в каких школах Тюмени ждут Екатерину Мизулину?

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Свои просьбы школьники оставляют в комментариях в Телеграм-канале Екатерины Мизулиной.
«Ждём в 83 гимназии! Только вы справитесь с нашей директрисой», — пишет Иван.
В октябре 2023 года в этой школе избили пятиклассника. Руководство учебного заведения не смогло решить конфликт, поэтому мама пострадавшего школьника обратилась в Следственный комитет.
Также Мизулину ждут ученики школы №68. В октябре 2023 года директора оштрафовали из-за 8-9 уроков в расписании. Родители жаловались, что из-за такого расписания их дети перестали посещать секции, а на домашнее задание у них не осталось времени.
«Приезжайте, посмотрите на вторую школу Боровского. Все очень плохо, туалеты закрыты, учителя неидеальные. Про питание я молчу», — пишет Иван.
Также школьники предлагают Мизулиной посетить гимназии № 4 и 49, школы № 22, 65, 89, 25 и лицеи № 34, 93.
Ранее «Наш город» сообщал, что в школе №7 в Ишиме школьники вынуждены сидеть на полу. Детей выгоняют из классов на переменах, но в коридорах нет скамеек.