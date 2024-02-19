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Тюменцам рассказали, как безопасно готовить в духовке

Хозяйке на заметку: тюменкам рассказали, как не сжечь кухню при готовке в духовке

19 февраля 2024, 08:16
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как безопасно готовить в духовке

Материалы, используемые при готовке, влияют не только на вкус блюд, но и на безопасность процесса приготовления. Их разнообразие позволяет хозяйкам выбрать наиболее качественный вариант.

Просто найти товар, изготовленный из безопасных материалов — недостаточно, так как он должен иметь еще и соответствующий сертификат. Как выбрать качественную посуду — рассказала эксперт Екатерина Курбатова «Саратов 24».

Какая посуда подходит для запекания в духовке?

Один из самых безопасных материалов — стекло. Оно выдерживает высокие температуры и не взаимодействует с пищей, благодаря чему вкус останется неизменным. Стеклянная посуда отлично подходит не только для запекания, но и для сервировки.

Керамика же способствует равномерному прогреву блюда. Зачастую такая посуда покрыта глазурью, поэтому нужно обратить внимание, чтобы она была без свинца и кадмия. Для жарки и запекания в духовке также подходит чугунная посуда: она хорошо сохраняет тепло и может быть как с антипригарным покрытием, так и без него.

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Для выпечки подходят и долговечная, устойчивая к коррозии посуда из нержавеющей стали, а также формы из силикона, изготовленные из гибкого и устойчивого к высоким температурам материала. У форм из силикона есть еще один плюс — их легко мыть.

Какую посуду лучше избегать?

Безопасную посуду отличают два основных момента: она не вступает в контакт с едой и выдерживает высокую температуру. Именно поэтому опасной может быть алюминиевая посуда, пластик для запекания, посуда с антипригарным покрытием, содержащим PFOA или PTFE, и покрытием, содержащим свинец и кадмий.

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При выборе формы для запекания нужно обращать внимание на несколько аспектов, в числе которых материал изготовления. Отдать предпочтение лучше материалам, известным безопасностью и долговечностью, например нержавеющей стали, керамике, стеклу или силикону. В любом случае, товар должен иметь соответствующий сертификат.

Также важно ознакомиться с отзывами других покупателей и репутацией производителя, в том числе и историей бренда. Они служат индикаторами качества и безопасности продукции.

Ранее «наш город» рассказал, как обманывают перекупщики и в каких случаях им можно доверять. Опознать перекупщика легко, для этого даже не обязательно встречаться с ним лично.

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#Общество#Тюменская область#Советы специалистов#Безопасность#Кулинария#Эксперт#Еда#Любовь Селезнева
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