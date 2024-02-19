Хозяйке на заметку: тюменкам рассказали, как не сжечь кухню при готовке в духовке

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Просто найти товар, изготовленный из безопасных материалов — недостаточно, так как он должен иметь еще и соответствующий сертификат. Как выбрать качественную посуду — рассказала эксперт Екатерина Курбатова «Саратов 24».
Один из самых безопасных материалов — стекло. Оно выдерживает высокие температуры и не взаимодействует с пищей, благодаря чему вкус останется неизменным. Стеклянная посуда отлично подходит не только для запекания, но и для сервировки.
Керамика же способствует равномерному прогреву блюда. Зачастую такая посуда покрыта глазурью, поэтому нужно обратить внимание, чтобы она была без свинца и кадмия. Для жарки и запекания в духовке также подходит чугунная посуда: она хорошо сохраняет тепло и может быть как с антипригарным покрытием, так и без него.
Для выпечки подходят и долговечная, устойчивая к коррозии посуда из нержавеющей стали, а также формы из силикона, изготовленные из гибкого и устойчивого к высоким температурам материала. У форм из силикона есть еще один плюс — их легко мыть.
Безопасную посуду отличают два основных момента: она не вступает в контакт с едой и выдерживает высокую температуру. Именно поэтому опасной может быть алюминиевая посуда, пластик для запекания, посуда с антипригарным покрытием, содержащим PFOA или PTFE, и покрытием, содержащим свинец и кадмий.
При выборе формы для запекания нужно обращать внимание на несколько аспектов, в числе которых материал изготовления. Отдать предпочтение лучше материалам, известным безопасностью и долговечностью, например нержавеющей стали, керамике, стеклу или силикону. В любом случае, товар должен иметь соответствующий сертификат.
Также важно ознакомиться с отзывами других покупателей и репутацией производителя, в том числе и историей бренда. Они служат индикаторами качества и безопасности продукции.
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