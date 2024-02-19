Хозяйке на заметку: тюменкам рассказали, как не сжечь кухню при готовке в духовке

Керамика же способствует равномерному прогреву блюда. Зачастую такая посуда покрыта глазурью, поэтому нужно обратить внимание, чтобы она была без свинца и кадмия. Для жарки и запекания в духовке также подходит чугунная посуда: она хорошо сохраняет тепло и может быть как с антипригарным покрытием, так и без него.