Тюменцы начали отказываться от больших загородных домов

Один из главных трендов — уменьшение площади. Раньше тюменцы интересовались большими домами в несколько этажей и с участком 12-15 соток. Сейчас же самый оптимальный вариант для покупки — небольшой дом в 1-2 этажа и с участком до 10 соток.