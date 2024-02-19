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Published Сегодня, 03:50

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Тюменцы начали отказываться от больших загородных домов

Тюменцы начали отказываться от больших загородных домов

19 февраля 2024, 03:50
Фото: 1MI

Тюменцы начали отказываться от больших загородных домов

Раньше тюменцы часто покупали дома площадью 300-400 квадратных метров. Однако сейчас ядром продаж загородной недвижимости стали небольшие дома площадью 80-150 квадратных метров.

Новые тренды сформировались в 2023 году и сохранятся в 2024 году. О них представители отрасли рассказали РБК Тюмень.

Один из главных трендов — уменьшение площади. Раньше тюменцы интересовались большими домами в несколько этажей и с участком 12-15 соток. Сейчас же самый оптимальный вариант для покупки — небольшой дом в 1-2 этажа и с участком до 10 соток.

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Также тюменцы стали иначе относиться к удаленности от города. Сейчас она составляет до 30 километров, хотя раньше оптимальным считалось расстояние до 10-15 километров.

Изменилась и аудитория покупателей: раньше загородной недвижимостью по большей части интересовались люди в возрасте от 40 лет. Сейчас же большая часть покупателей — в возрасте от 31 до 35 лет.

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Аналитики «Авито Недвижимости» также отметили, что тюменцы стали чаще продавать свои загородные дома. Число предложений о продаже увеличилось на 19,3%, а уровень спроса вырос на 8,6%. Средняя стоимость загородных домов также выросла: за год они подорожали на 11%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье — на 34%. Аналогичная ситуация также наблюдается в Москве, Саратове и Челябинске.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
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