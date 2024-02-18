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В центре Тюмени появится новая дорога за 60 миллионов рублей

В центре Тюмени появится новая дорога за 60 миллионов рублей

18 февраля 2024, 05:54
Фото: 1MI
Автомобильную дорогу построят в квадрате улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская. Проект разработала компания «ТехноСтройПроект». В январе этого года документ прошел государственную экспертизу.
«Строительство улицы Софьи Ковалевской, участок Советская — Даудельная. Положительное заключение государственной экспертизы», — сказано в документах, размещенных на портале ГИС ЕГРЗ.

Известно, что на работы по строительству новой дороги потратят 60,3 миллиона рублей. Ее протяженность составит 272,9 метров. В рамках работ по возведению трассы будут оборудованы ливневки, тротуары для пешеходов, системы освещения. По планам, строительство дороги проведут в период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщил РБК Тюмень заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области потратят порядка 500 миллионов рублей на строительство дорог в деревне Падерина и поселке Московский. Денежные средства будут разделены на два года — 2024 и 2025.

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