В центре Тюмени появится новая дорога за 60 миллионов рублей

Известно, что на работы по строительству новой дороги потратят 60,3 миллиона рублей. Ее протяженность составит 272,9 метров. В рамках работ по возведению трассы будут оборудованы ливневки, тротуары для пешеходов, системы освещения. По планам, строительство дороги проведут в период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщил РБК Тюмень заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.