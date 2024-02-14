Как в Москве. В Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В целом, объем доступных квартир в Тюмени уменьшился на 16%, а средняя цена за квадратный метр выросла на 9%, достигнув 113 тысяч рублей.
Также известно, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла практически во всех городах, причем наименьшее увеличение заметно в Краснодаре, Калининграде, Сочи и Санкт-Петербурге.
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин поясняет, что основной причиной снижения спроса является дорогая ипотека, и это заставляет покупателей искать альтернативные варианты, такие как аренда жилья или новостройки.
Ранее сообщалось, что чаще всего в тюменских новостройках покупают студии. Покупатели все больше отдают предпочтение недорогому, но компактному жилью.