nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье

Как в Москве. В Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье

14 февраля 2024, 13:38
Фото: 1MI

В Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье

Спрос на вторичном рынке жилья в Тюмени за последний год сократился на 34%. Как сообщают специалисты сервиса «Авито недвижимость», такая же ситуация заметна на рынке старых квартир в Москве, Челябинске и Саратове.

В целом, объем доступных квартир в Тюмени уменьшился на 16%, а средняя цена за квадратный метр выросла на 9%, достигнув 113 тысяч рублей.

Также известно, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла практически во всех городах, причем наименьшее увеличение заметно в Краснодаре, Калининграде, Сочи и Санкт-Петербурге.

Риэлтор рассказала, когда подешевеют квартиры в Тюмени
Узнать подробнее

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин поясняет, что основной причиной снижения спроса является дорогая ипотека, и это заставляет покупателей искать альтернативные варианты, такие как аренда жилья или новостройки.

Ранее сообщалось, что чаще всего в тюменских новостройках покупают студии. Покупатели все больше отдают предпочтение недорогому, но компактному жилью.

Читайте также:
В новостройках Тюмени стали чаще продавать студииВ каких районах Тюмени сдают самые дешевые квартиры?Тюменцам рассказали, как изменятся цены на квартиры в этом году
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Калининград#Сочи#Квартиры#Челябинск#Ипотека#Цена#Аренда жилья#Новостройки#Саратов#Алина Петрова
Подпишитесь
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Сегодня, 07:01
«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
Сегодня, 09:07
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Сегодня, 02:31
«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Сегодня, 08:23
Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски
Сегодня, 06:28
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Сегодня, 12:03