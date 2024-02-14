Как в Москве. В Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье

В Тюмени резко упал спрос на вторичное жилье

Спрос на вторичном рынке жилья в Тюмени за последний год сократился на 34%. Как сообщают специалисты сервиса «Авито недвижимость», такая же ситуация заметна на рынке старых квартир в Москве, Челябинске и Саратове.