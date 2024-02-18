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Участницы шоу «Давай поженимся» из Тюмени пожаловались на Гузееву

Телеведущая Лариса Гузеева обидела тюменских врачей на съемках «Давай поженимся!

18 февраля 2024, 08:31
Фото: 1MI

Участницы шоу «Давай поженимся» из Тюмени пожаловались на Гузееву

Телеведущая известного шоу на федеральном канале «Давай поженимся!» Лариса Гузеева назвала двух участниц из Тюмени «агрессивными хамками» и «высокомерными девицами». Об этом сообщила одна из участниц шоу в своих соцсетях.
«Вывод, который сделала Лариса Гузеева о нас, что мы — агрессивные хамки и высокомерные 30-летние девицы», — отметила тюменка.

И добавила, что, несмотря на это, на «острую на язык» телеведущую девушки обижаться не стали.

Участницы съемок шоу из Тюмени были приглашены на площадку «Давай поженимся!» из-за их благородной профессии. Обе тюменки работают врачами. Правда, в процессе телепередачи об их профессии не было упомянуто ни слова.

Ранее «Наш Город» писал, что неблагополучная семья из Ялуторовска в январе этого года попала в передачу на федеральном канале. Супруги Ольга и Вадим стали главными героями шоу «Мужское/Женское».

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Шоу
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