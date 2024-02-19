«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской области

Хотя и сами мигранты становятся объектами преступной деятельности, в отношении иностранцев в 2022 году было совершено 228 преступлений, что на 8,1% прошлогоднего показателя. Например, мы недавно рассказывали о том, как обманутые мигранты обратились к православному священнику. Граждане Таджикистана работали на тюменского предпринимателя и строили школы. Иностранные работяги закончили строительство, но обещанных денег так и не увидели.