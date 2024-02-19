«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:07
Силовые структуры Тюменской области, в ответе на запрос «Нашего города», сообщили, что на территории региона на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности среди мигрантов.
«Во взаимодействии с другими правоохранительными органами было проведено более 2 тысяч профилактических рейдов», — рассказали изданию в УМВД по Тюменской области.
Так в результате этой работы было вынесено более 1 тысячи решений о выдворении и почти 1,5 тысячи постановлений о запрете въезда на территорию Российской Федерации. При том, на данный момент, основная причина вынесения решений об административных правонарушениях судами — нарушение срока временного пребывания или проживания на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Как объяснил юрист Павел Шадрин, обычно однократная рабочая виза мигрантам выдается на срок до трех месяцев с возможностью продления. Однако с этим могут возникнуть проблемы.
«Продлевает визу или выдает долгосрочную орган ГУВМ МВД России по месту миграционного учета. Но для того, чтобы это произошло рабочему необходимо предоставить трудовой договор или гражданско-правовой на выполнение работ. А многие предприятия нарушают закон и договор с мигрантами не заключают из-за чего иностранцев выгоняют», — рассказывает о частой практике юрист.
Если говорить об уголовных нарушениях, совершаемых мигрантами, то по статистике в 24,3% случаев мигранты-преступники занимаются оборотом наркотиков, на втором месте среди преступлений — кражи, на третьем — мошенничество.
«Обычно, если мигранта ловят на преступлении, то он сознается сразу. Мотив у всех практически один и тот же — деньги. У многих их них семья, в которой несколько детей и они идут на все, чтобы заработать на их обеспечение. Однако нужно понимать, что это не оправдание», — рассказал «Нашему городу» собственный источник в правоохранительных органах.
Хотя и сами мигранты становятся объектами преступной деятельности, в отношении иностранцев в 2022 году было совершено 228 преступлений, что на 8,1% прошлогоднего показателя. Например, мы недавно рассказывали о том, как обманутые мигранты обратились к православному священнику. Граждане Таджикистана работали на тюменского предпринимателя и строили школы. Иностранные работяги закончили строительство, но обещанных денег так и не увидели.
По словам губернатора Тюменской области в регионе у мигрантов есть несколько направлений организации трудовой деятельности. Например, для граждан из государств, с которыми у нас есть визовый режим, применяется механизм квотирования. На 2024 год запланировано более 900 квот, из них почти 800 — заявка СИБУРа.
«Когда устанавливается квотирование, мы определяем, есть ли возможность заместить вакансии местными специалистами. Если нет, тогда дается разрешение на привлечение рабочей силы из-за рубежа», — объясняет глава региона.
Не регламентируется количество иностранных граждан из государств, с которыми у нас нет визового режима, но они работают в регионе, приобретая патент — ежегодно таких выдается около 20 тысяч.
«Каждый регион устанавливает свою стоимость патента. У нас она не самая маленькая. Это источник доходов регионального бюджета. Граждане из государств Евразийского экономического союза работают без ограничений и без патента. В прошлом году въехали в регион 15 тысяч граждан из этих стран», — рассказал Моор.
Вместе с этим в Тюменской области введены ограничения на работу иностранцев в общественном транспорте и такси. В 2022 году власти добавили к этому списку грузовой транспорт.
А потому за работой мигрантов в Тюменской области следят не только правоохранители, но и руководство региона. Однако в сумме иностранные гости в регионе совершают лишь около 5% преступлений. При том их деятельность на территории области жестко регламентирована.