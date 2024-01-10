«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
С 2024 года во многих регионах России будут действовать ограничения на работу мигрантов. Некоторые субъекты ввели ограничения еще 10 лет назад и ежегодно их продлевают. Однако в последнее время круг сфер, куда иностранцам вход закрыт, расширяется. Так в конце прошлого года в Тюменской области запретили нанимать мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Также для них установлено ограничение на занятия грузоперевозками.
«У каждого региона есть право по регулировке трудовой деятельности мигрантов. В основном это касается запретов на работу в конкретных сферах. У таких решений может быть позитивная сторона, так как при грамотном расчете, это помогает достигнуть баланса в трудовой области. Но если расчет не произведен и это просто реакция на какие-то общественные всплески, то быть беде», — говорит специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев.
Источник редакции в сфере пассажирских перевозок в Тюменской области говорит о том, что сейчас в регионе ощущается дефицит перевозчиков в связи с запретом на работу мигрантов.
«На их места никто не бежит. Мало кто согласен на такие условия. „Наши“ мужики за „их“ зарплаты работать не пойдут, но зато везде кричат, что работы нет и все мигранты заняли. Я более 10 лет работал с мигрантами и ничего плохого о них сказать не могу, не хуже они других работников, которые не находятся под общественным гнетом», — говорит перевозчик.
К тому же проблемы касается не только сферы перевозок, но и всех областей, куда мигрантам закрывают путь. Опросы показывают, что 63% жителей Тюменской области не согласны не те условия труда, по которым работают мигранты.
Но граждане, которым мигранты не по душе, продолжают требовать новых запретов. Так инициативная группа людей, собирает подписи против мигрантов и просит принять дополнительные законодательные меры для наведения жёсткого порядка в сфере трудовой миграции. Также они требуют, чтобы у граждан России был приоритет.
«Необходимо законодательно определить те отрасли экономики, где может применяться труд мигрантов. Например, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, клининговые услуги, мусоропереработка. В интересах коренного населения России в любых других отраслях труд мигрантов должен быть запрещен», — говорится в петиции.
Сейчас по данным опросов, чаще всего мигранты работают в отраслях: ресторанно-гостиничного бизнеса, логистики и перевозок, продаж, строительства, а также розничной торговли. Примечательно, что это те позиции, в которых сейчас наблюдается провал.
Но стоит отметить, что на мигрантов охотно берут тюменские работодатели, которые и обеспечивают их работой, порою даже в обход законодательства. Тюменский общественник Алексей Савоськин отмечает, что чаще всего иностранные граждане работают в сфере строительства. Обычно с ними не заключают трудовой договор и выделяют практически минимальную оплату труда.
«В основном на стройке мигранты заняты на низкоквалифицированной работе, и собственники стройкомпаний берут их охотно, потому что зарплата низкая, не нужно трудоустраивать, потом увольнять, идет снижение налогов. Согласно законодательства, целью деятельности бизнеса является прибыль и каждый собственник стремится ее максимально увеличить», — подчеркивает Савоськин.
Руководитель одной из крупных строительных компаний в Тюменской области подтвердил, что с мигрантами работать намного выгоднее, в частности из-за того, что в среде иностранцев существует серьезная конкуренция за каждую вакансию. Это провоцирует конкуренцию и стремление угодить работодателю, выполняя работы быстрее.
«Другой на таких условиях работать не будет. И мне с ним работать будет уже не выгодно. Потому что у „немигранта“ есть выбор, причем даже при отсутствии образования и особых навыков. А у этих ребят выбора нет, поэтому они берут много смен и готовы перерабатывать за доплату, ведь они сюда приезжают на заработки и готовы выкладываться максимально», — рассказал он.
Стоит отметить, что зачастую у мигрантов в Тюменской области нет ДМС и привилегий компании, а также премий. Но зарплаты, которую они получат здесь, на родине им хватит, чтобы построить дома для семьи или обеспечить детей образованием.
«Мы такие же семейные люди, мы хотим поднимать наших детей. Я думаю, что любой отец готов был бы уехать куда угодно, лишь бы у его деток все было. Мне больно смотреть на то, как многие выражают к нам ненависть, ведь мы трудимся и на благо вашего региона», — рассказал «Нашему городу» мигрант Аскет Мавдуллов.
В Тюменской области до сих пор к мигрантом относятся с опаской. Причем, как убежден психолог Петр Зосимов, это связано с настойчивым формированием негативного образа мигранта.
«Я всегда буду говорить о том, что в СМИ и сводках ведомств нужно либо у всех указывать национальность, либо вовсе ее не указывать. Почему не пишут, что именно русский мужчина убил свою жену и ребенка. Будь оно так, люди бы заметили, что далеко не мигранты у нас источник преступности. Нам нужно работать над тем, чтобы в нашем многонациональном государстве люди уважали друг друга вне зависимости от того, кто мигрант, а кто нет. Нужно перестать внедрять людям в сознание то, что все беды от мигрантов, это неправильно!», — считает психолог.
В вопросе организации работы мигрантов, бизнес-тренер Артем Казанцев убежден, что этой категории граждан нужно создавать хорошие условия для работы. Он считает, что гостям из стран СНГ стоит дать послабления в получении патента, переезда и адаптации к нашему менталитету.
«Многие уже работают в этом направлении — предоставляют жилье и питание, помогают при подготовке документов для подачи на патент, а также с экзаменом по русскому языку. Но все это пока звучит туманно, пока не видно предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация сильно улучшится», — говорит бизнес-тренер.
По словам политолога Максима Дерябина, в Тюменской области и России в целом сейчас активно ухудшается отношение к мигрантам, выраженное в ряде запретов. Однако эксперт уверен в том, что подобная позиция — это путь в никуда.
«Субъекты РФ активно поддерживают идеи таких запретов, хотя очевидно, что за этим последуют серьезные проблемы с кадрами и функционированием сфер деятельности, которые окажутся под запретом в целом. Но мигрантов-то у нас меньше не станет, за из счет планируется прирост численности населения Тюмени и других городов. Нам с ними жить и власти сначала на них рассчитывают, а потом сжимают узду, это ошибочный подход», — считает Дерябин.
Стоит отметить, что в долгосрочных планах города Тюмени действительно указан прирост населения не за счет естественных факторов, а именно благодаря мигрантам. А потому трудовые условия для мигрантов — вопрос открытый, который требует грамотных решений и дипломатичных обсуждений.