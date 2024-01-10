«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?

С 2024 года во многих регионах России будут действовать ограничения на работу мигрантов. Некоторые субъекты ввели ограничения еще 10 лет назад и ежегодно их продлевают. Однако в последнее время круг сфер, куда иностранцам вход закрыт, расширяется. Так в конце прошлого года в Тюменской области запретили нанимать мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте. Также для них установлено ограничение на занятия грузоперевозками.