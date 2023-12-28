nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и предлагают отправиться на СВО

В Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и предлагают заключить контракт

28 декабря 2023, 04:57
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и предлагают отправиться на СВО

В Тюмени силовики проводят рейды по проверке мигрантов из стран ближнего зарубежья. Иностранцев ловят на стройках, рынках и доставляют в отделение полиции для проверки документов.

С недавнего времени, здесь же, им выдают повестки в военкомат и предлагают подписать контракт на служб в ВС РФ. На проверку выезжают сотрудники управления по вопросам миграции, представители СК отдельного района, военного СК по тюменскому гарнизону, начальник отдела мобилизации и представитель пункта отбора на контрактную службу.

У каждого ведомства определенные задачи — представители УМВД проверяют документы регистрации и патента, военные следователи — информацию о воинском учете, сотрудники из отбора на службу агитируют подписать контракт.

Накануне силовики проверили две стройки и одну автомойку. В отделение доставили несколько человек. После проверки документов семь человек отправятся в военкомат — вставать на воинский учет, некоторым из присутствующих выписали штраф за ненадлежащие документы. Заключать контракт с Минобороны из числа мигрантов никто не пожелал, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с каждым годом сокращается число уклонистов от службы в армии. В целом этой осенью ряды ВС РФ пополнили 1500 тюменцев.

Читайте также:
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 годуВ Тюменскую область вернется нулевая температура воздухаВ Тюмени построят спорткомплекс с ледовой ареной
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Контракты#Нелегальные мигранты#Рейды#Регистрация мигрантов#СВО
Подпишитесь
«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год
Вчера, 07:36
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Вчера, 01:00
Бизнес на живом: тюменцы сдают в аренду рыбу и своих котов
Вчера, 09:40
«Обойдемся без бантиков»: тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков
Вчера, 09:10
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Вчера, 05:25