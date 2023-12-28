В Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и предлагают заключить контракт

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
С недавнего времени, здесь же, им выдают повестки в военкомат и предлагают подписать контракт на служб в ВС РФ. На проверку выезжают сотрудники управления по вопросам миграции, представители СК отдельного района, военного СК по тюменскому гарнизону, начальник отдела мобилизации и представитель пункта отбора на контрактную службу.
У каждого ведомства определенные задачи — представители УМВД проверяют документы регистрации и патента, военные следователи — информацию о воинском учете, сотрудники из отбора на службу агитируют подписать контракт.
Накануне силовики проверили две стройки и одну автомойку. В отделение доставили несколько человек. После проверки документов семь человек отправятся в военкомат — вставать на воинский учет, некоторым из присутствующих выписали штраф за ненадлежащие документы. Заключать контракт с Минобороны из числа мигрантов никто не пожелал, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с каждым годом сокращается число уклонистов от службы в армии. В целом этой осенью ряды ВС РФ пополнили 1500 тюменцев.