В Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и предлагают заключить контракт

Накануне силовики проверили две стройки и одну автомойку. В отделение доставили несколько человек. После проверки документов семь человек отправятся в военкомат — вставать на воинский учет, некоторым из присутствующих выписали штраф за ненадлежащие документы. Заключать контракт с Минобороны из числа мигрантов никто не пожелал, пишет 72.RU.