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Published Сегодня, 06:59

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Директор тюменской фирмы незаконно зарегистрировал 18 мигрантов

В Тюмени директор фирмы незаконно зарегистрировал 18 мигрантов

7 февраля 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney

Директор тюменской фирмы незаконно зарегистрировал 18 мигрантов

64-летний мужчина заключал фиктивные договоры. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Сюжет
Суд

В Тюмени утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 64-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2023 года предприниматель заключал фиктивные трудовые договоры и договоры аренды помещений. Таким образом он незаконно зарегистрировал 18 мигрантов.

Незаконную деятельность пресек отдел миграции УМВД России по Тюмени. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени силовики ловят мигрантов-уклонистов от армии. Их задерживают на рынках, стройках и автомойках.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Суд#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты#Регистрация мигрантов#Любовь Селезнева
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