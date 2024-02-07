В Тюмени директор фирмы незаконно зарегистрировал 18 мигрантов

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В Тюмени утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 64-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
По версии следствия, в период с апреля по июль 2023 года предприниматель заключал фиктивные трудовые договоры и договоры аренды помещений. Таким образом он незаконно зарегистрировал 18 мигрантов.
Незаконную деятельность пресек отдел миграции УМВД России по Тюмени. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени силовики ловят мигрантов-уклонистов от армии. Их задерживают на рынках, стройках и автомойках.