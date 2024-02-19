В аварии на тюменской «трассе смерти» пострадали пять человек

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Updated Сегодня, 04:25
Госавтоинспекция Югры сообщила, что ДТП произошло в субботу утром, 17 февраля. Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем «Хендай».
В результате аварии пострадали оба водителя, 25-летний пассажир «Рено» и двое детей 13 и 16 лет — пассажиры «Хендай». Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Курган — Тюмень легковой автомобиль столкнулся с фурой. В аварии погиб 30-летний водитель легкового авто.