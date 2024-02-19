В аварии на тюменской «трассе смерти» пострадали пять человек

Госавтоинспекция Югры сообщила, что ДТП произошло в субботу утром, 17 февраля. Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем «Хендай».