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Updated Сегодня, 04:25

В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали пять человек

В аварии на тюменской «трассе смерти» пострадали пять человек

19 февраля 2024, 04:23
Фото: 1MI

В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали пять человек

На 919 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись два легковых автомобиля. В числе пострадавших — дети.
Сюжет
ДТП

Госавтоинспекция Югры сообщила, что ДТП произошло в субботу утром, 17 февраля. Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с автомобилем «Хендай».

В результате аварии пострадали оба водителя, 25-летний пассажир «Рено» и двое детей 13 и 16 лет — пассажиры «Хендай». Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Югры / ВКонтакте

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Курган — Тюмень легковой автомобиль столкнулся с фурой. В аварии погиб 30-летний водитель легкового авто.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Аварии#Любовь Селезнева
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