«Без проблем и стресса»: психолог рассказал тюменцам, как исполнить мечту

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Начинать что-то с понедельника — это одновременно загон в четкие рамки и откладывание принятие решений, такого мнения придерживается психолог Петр Зосимов. По егом нению такое планирование не является эффективным и часто приводит к провалу.
«Действовать нужно начинать сразу. Например, вы хотите открыть свое дело или похудеть. Если у вас не получилось это сделать с понедельника, вы откладываете это на начало следующей недели потому что в общественном сознании новое начало связано с началом какого-то периода, которым часто выступает временной отрезок. Это вариант системы, который затягивает путь и добавляет стресса из-за того, что выы не смогли сделать то, что планировали в назначенный срок», — объясняет специалист.
По мнению Зосимова, успешные люди не откладывают начало нового этапа, а начинают действовать здесь и сейчас разбивая задачу на маленькие цели и вводя в свою жизнь системность.
«Важно планировать чуть меньше, чем вы можете сделать, тогда вы чаще всего будете перевыполнять свой план и чувствовать удовлетворение, избегая стресса. А маленький шажок в заданном направлении каждый день вас будет приближать к цели, что поможет в кратчайшие сроки достигнуть желаемого», — говорит психолог.
А потому в исполнении мечты важно преодолеть самый сложный этап — начало. После этого системность появится сама собой, а понедельник станет для вас обычным днем, не обязующим свернуть горы за 24 часа.
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