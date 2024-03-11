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Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Больше половины тюменцев высказались за отмену ЕГЭ

Больше половины тюменцев поддерживают отмену ЕГЭ

11 марта 2024, 02:28
Фото: 1MI

Больше половины тюменцев высказались за отмену ЕГЭ

Ждут отмены единого государственного экзамена как сами школьники, так и их родители. Учителя также относятся к этой инициативе положительно, хоть и критикуют ЕГЭ немного реже.

63% тюменцев уверены, что ЕГЭ нужно отменить и всего 21% считает, что этот экзамен несет пользу. Об отношении жителей региона к госэкзамену рассказали специалисты SuperJob.

Активнее всех отмену ЕГЭ поддерживают респонденты старше 45 лет — 70%. Положительно об экзамене чаще всего высказывались люди моложе 34 лет — 20%. Отмены ЕГЭ хотят 74% родителей старшеклассников, против отмены — 17% родителей. Учителя также зачастую высказываются негативно о ЕГЭ — поддерживают его отмену 56% респондентов.

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В этом году ЕГЭ предстоит сдать около 12.5 тысячи тюменских школьников. В прошлом году стать стобалльниками смогли более 60 выпускников школ из 11 тысяч сдающих экзамены.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за месяц резко вырос спрос на репетиторов. Интерес к их услугам увеличился на 18%, а самыми востребованными предметами по прежнему являются русский язык и математика.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Учеба#Экзамены#ЕГЭ#Любовь Селезнева
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