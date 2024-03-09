Из Тюмени в Курган будут чаще ездить автобусы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Из Тюмени автобус будет отправляться в 9:45, из Кургана — в 15:45. По пути автобус будет останавливаться в селах Исетское и Белозерское, передает тг-канал «Курганский транспорт».
Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Ленинского округа Тюмени привлекла к административной ответственности перевозчика за срывы ряда автобусных рейсов: «Тюмень — Голышманово», «Тюмень — Заводоуковск», «Тюмень — Абатское», «Армизонское — Тюмень» и т. д. Кроме того, перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.