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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Количество автобусных рейсов из Тюмени до Кургана увеличат

Из Тюмени в Курган будут чаще ездить автобусы

9 марта 2024, 06:46
Фото: 1MI

Количество автобусных рейсов из Тюмени до Кургана увеличат

Число рейсов увеличит с 10 марта тюменское ООО «ГПК „Трансавто“. По данным пресс-службы предприятия, дополнительные автобусные рейсы запустят в воскресенье.
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Автобус

Из Тюмени автобус будет отправляться в 9:45, из Кургана — в 15:45. По пути автобус будет останавливаться в селах Исетское и Белозерское, передает тг-канал «Курганский транспорт».

Ранее «Наш Город» писал, что прокуратура Ленинского округа Тюмени привлекла к административной ответственности перевозчика за срывы ряда автобусных рейсов: «Тюмень — Голышманово», «Тюмень — Заводоуковск», «Тюмень — Абатское», «Армизонское — Тюмень» и т. д. Кроме того, перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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