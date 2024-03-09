В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Правда, работать предстоит вахтовым методом на участке «Восток Ойл» поселке Диксон Красноярского края. От потенциального сотрудника требуются опыт работы не менее трех лет, шестой квалификационный разряд, действующая аттестация НАКС, НГДО. Работодатель обещает предоставить бесплатный трансфер, жилье и питание.
«Работодатель предоставил табель, где указаны состоявшиеся выплаты за прошлый месяц — 360-390 тысяч рублей. То есть это заработок именно за месяц, а не за вахту, когда указанные в вакансии цифры можно делить на два. Такой размер заработка обоснован удаленностью объекта, тяжелым климатом на полуострове Таймыра, объемом работы и сжатыми сроками», — пояснила Татьяна Баданова РБК Тюмень.
Для сравнения, в среднем по Тюменской области размер заработной платы электросварщиков составляет от 80,4 до 172,4 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средняя номинальная заработная плата за последний год увеличилась почти на 9 тысяч рублей и сегодня составляет более 70 тысяч в месяц.