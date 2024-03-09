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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Тюмени ищут сварщика на зарплату до 450 тысяч рублей

В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц

9 марта 2024, 06:06
Фото: 1MI

В Тюмени ищут сварщика на зарплату до 450 тысяч рублей

В Тюмени озвучили самую высокооплачиваемую вакансию марта. Ей стала вакансия электросварщика с заработной платой от 350 до 450 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила руководитель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.

Правда, работать предстоит вахтовым методом на участке «Восток Ойл» поселке Диксон Красноярского края. От потенциального сотрудника требуются опыт работы не менее трех лет, шестой квалификационный разряд, действующая аттестация НАКС, НГДО. Работодатель обещает предоставить бесплатный трансфер, жилье и питание.

«Работодатель предоставил табель, где указаны состоявшиеся выплаты за прошлый месяц — 360-390 тысяч рублей. То есть это заработок именно за месяц, а не за вахту, когда указанные в вакансии цифры можно делить на два. Такой размер заработка обоснован удаленностью объекта, тяжелым климатом на полуострове Таймыра, объемом работы и сжатыми сроками», — пояснила Татьяна Баданова РБК Тюмень.

Для сравнения, в среднем по Тюменской области размер заработной платы электросварщиков составляет от 80,4 до 172,4 тысяч рублей.

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