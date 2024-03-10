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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Тюмени открылось азиатское бистро с блюдами из аниме

В центре Тюмени открыли азиатское бистро с блюдами из аниме

10 марта 2024, 04:18
Фото: Ramen Shop | Телепорт в Азию | Тюмень

В Тюмени открылось азиатское бистро с блюдами из аниме

В историческом центре Тюмени, по улице Кирова, 18, открылось заведение в стиле аниме — Ramen Shop.
«Телепортируемся в Азию. Вас ждут топовый рамен, ручная лапша, эноки, кимчи, ток-поки, моти и многое другое из азиатской кухни», — указано на сайте заведения.
Фото: Ramen Shop | Телепорт в Азию | Тюмень

В бистро подают рамен, азиатские супы, жареный рис, ттокпокки, курицу в кисло-сладком соусе, свинину Гобаожоу, креветки, битые огурцы, маринованные грибы эноки и различные азиатские сладости.

По словам тюменцев, блюда в Ramen Shop сытные и вкусные — рамен здесь один из самых вкусных в городе. Правда, пока подводит обслуживание — слишком долгая подача блюд.

Добавим, средний чек в заведении составляет 700 рублей. Стоимость горячих блюд начинается от 500 рублей, закусок — от 200.

Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени открылся новый ресторан Ranevskaya 2.0. Заведение находится на месте ранее работавшей ресторации «У Раневской».

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