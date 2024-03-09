nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Тюменской области подорожала аренда квартир

В Тюменской области стоимость аренды квартир возросла на 20%

9 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Тюменской области подорожала аренда квартир

В среднем цены на съемное жилье увеличились за два месяца этого года на 6% — с 26,8 тысячи до 28,3 тысяч рублей.

В целом за год стоимость аренды квартир в Тюмени увеличилась почти на 20% — в марте 2023 года в областной столице можно было арендовать квартиру за 23,4 тысячи рублей. Такие данные представили аналитики сервиса Restate.

Также выросла за последний год стоимость аренды комнат — на 2,7%, до 9,6 тысяч рублей. Одновременно с этим увеличился и уровень спроса на такую недвижимость. Как пояснили аналитики «Мир квартир», это обусловлено выросшими ценами на съем квартир.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился спрос на услуги риелторов. За последнее время востребованность специалистов по недвижимость возросла в 4 раза.

Читайте также:
Тюменские врачи спасли 4-летнего малыша, проглотившего пластилинУ жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублейВ Тюмени перенесли срок сдачи долгостроя на Логунова еще на два года
#Общество#Валентина Бурнашева#Рост цен#Новости тюмени#Квартиры#Аренда#Аренда жилья
Интриги «Оскара-2024»: «Убийцы цветочной луны» против «Оппенгеймера» и «Барби»
Сегодня, 08:50
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
7 марта, 06:08
В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 06:06
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
7 марта, 08:19
У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей
Сегодня, 04:43
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
7 марта, 11:20