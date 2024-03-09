В Тюменской области стоимость аренды квартир возросла на 20%

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В целом за год стоимость аренды квартир в Тюмени увеличилась почти на 20% — в марте 2023 года в областной столице можно было арендовать квартиру за 23,4 тысячи рублей. Такие данные представили аналитики сервиса Restate.
Также выросла за последний год стоимость аренды комнат — на 2,7%, до 9,6 тысяч рублей. Одновременно с этим увеличился и уровень спроса на такую недвижимость. Как пояснили аналитики «Мир квартир», это обусловлено выросшими ценами на съем квартир.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился спрос на услуги риелторов. За последнее время востребованность специалистов по недвижимость возросла в 4 раза.