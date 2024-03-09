Тюменские врачи спасли 4-летнего малыша, проглотившего пластилин

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Медики провели рентгенографию грудной клетки, но инородное тело не обнаружили. Тогда врачи приняли решение о проведении дополнительного обследования — эзофагоскопии под общим наркозом. Врачам удалось визуализировать инородное тело — оказалось, малыш во время игры проглотил слишком много пластилина.
Врачи успешно извлекли пластилин при помощи малотравматичного метода. В настоящий момент юный пациент находится уже дома, сообщили в пресс-службе ОКБ № 2.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские нейрохирурги спасли 37-летнего мужчину, попавшего под поезд. У пациента был перелом лобной кости черепа. Медики сделали имплант с помощью 3D-печати и успешно установили его в недостающей части черепа.