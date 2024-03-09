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Тюменские медики спасли малыша, проглотившего пластилин

Тюменские врачи спасли 4-летнего малыша, проглотившего пластилин

9 марта 2024, 05:08
Фото: 1MI

Тюменские медики спасли малыша, проглотившего пластилин

Ребенка привезла в областную клиническую больницу № 2 его мама с жалобами на то, что сын отказывается уже сутки от еды и не может глотать.

Медики провели рентгенографию грудной клетки, но инородное тело не обнаружили. Тогда врачи приняли решение о проведении дополнительного обследования — эзофагоскопии под общим наркозом. Врачам удалось визуализировать инородное тело — оказалось, малыш во время игры проглотил слишком много пластилина.

Врачи успешно извлекли пластилин при помощи малотравматичного метода. В настоящий момент юный пациент находится уже дома, сообщили в пресс-службе ОКБ № 2.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские нейрохирурги спасли 37-летнего мужчину, попавшего под поезд. У пациента был перелом лобной кости черепа. Медики сделали имплант с помощью 3D-печати и успешно установили его в недостающей части черепа.

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