nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:07

Published Сегодня, 01:07

Modified Сегодня, 01:11

Updated Сегодня, 01:11

Тюменский эксперт рассказала, чем нужно питаться к концу зимы

7 февраля 2023, 01:07
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре Тюменской области рассказали про продукты, полезные в феврале

Екатерина Близнина, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ, рассказала, что в феврале рекомендуется пополнять запасы витаминов А, В и С. В последнем случае важно употреблять соки, чаи и различные настойки, сообщили на сайте областного Роспотребнадзора.

В качестве настоек подойдут напитки из шиповника, рябины, облепихи. Также специалист порекомендовала есть овощи и фрукты. Среди полезных фруктов она посоветовала киви и хурму, среди овощей — брокколи, квашенную капусту, красный перец и запеченный картофель.

Также специалист порекомендовала есть продукты, богатые витамином А: печень из говядины, яйцо, рыбу, морковь, тыкву, томаты шпинат. Еще не следует забывать про молоко и молочную продукцию.

В феврале организму особенно нужна клетчатка. В этих целях идеально подойдут отруби, злаки, гречка, зелень, сушеные яблоки, курага изюм, фисташки, фасоль.

Не менее важны и продукты  обогащенные витамином В: нежирное мясо, печень, рыба, рис, яйца, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, гранат.

А хрен и чеснок с их сильными защитными свойствами в последнем месяце зимы будут незаменимым дополнением к любому столу.

Ранее «Наш город» писал, что среди самых богатых кальцием продуктов эксперты назвали разные виды сыра.

Тюменские специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продуты богаты кальцием
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Мясные продукты#Витамины#Управление Роспотребнадзора#Роспотребнадзор#Мнение эксперта#Советы специалистов#Февраль#Зима
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20