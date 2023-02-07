Тюменский эксперт рассказала, чем нужно питаться к концу зимы

В Роспотребнадзоре Тюменской области рассказали про продукты, полезные в феврале

Екатерина Близнина, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ, рассказала, что в феврале рекомендуется пополнять запасы витаминов А, В и С. В последнем случае важно употреблять соки, чаи и различные настойки, сообщили на сайте областного Роспотребнадзора.