Тюменский эксперт рассказала, чем нужно питаться к концу зимы

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
В качестве настоек подойдут напитки из шиповника, рябины, облепихи. Также специалист порекомендовала есть овощи и фрукты. Среди полезных фруктов она посоветовала киви и хурму, среди овощей — брокколи, квашенную капусту, красный перец и запеченный картофель.
Также специалист порекомендовала есть продукты, богатые витамином А: печень из говядины, яйцо, рыбу, морковь, тыкву, томаты шпинат. Еще не следует забывать про молоко и молочную продукцию.
В феврале организму особенно нужна клетчатка. В этих целях идеально подойдут отруби, злаки, гречка, зелень, сушеные яблоки, курага изюм, фисташки, фасоль.
Не менее важны и продукты обогащенные витамином В: нежирное мясо, печень, рыба, рис, яйца, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, гранат.
А хрен и чеснок с их сильными защитными свойствами в последнем месяце зимы будут незаменимым дополнением к любому столу.
Ранее «Наш город» писал, что среди самых богатых кальцием продуктов эксперты назвали разные виды сыра.