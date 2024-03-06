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В зоне СВО погиб 33-летний житель Тюменской области

В зоне СВО погиб 33-летний житель Тюменской области

6 марта 2024, 15:34
Фото: Игорь Власов / t.me
В Тюменской области простились с 33-летним Анатолием Скоробогатовым. Мужчина погиб в зоне спецоперации.

Известно, что Анатолий обучался в Аромашевской школе, затем поступил в Агропедагогический колледж. После срочной службы вернулся в родное село.

На прощании с бойцом присутствовали его близкие, а также знакомые семьи. Анатолия Скоробогатова посмертно наградили орденом Мужества.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне спецоперации погиб выпускник ТВВИКУ Андрей Приказнов. Смерть военного наступила в феврале этого года. Родственники Андрея горько скорбят об утрате.

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