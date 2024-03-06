В зоне СВО погиб 33-летний житель Тюменской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Известно, что Анатолий обучался в Аромашевской школе, затем поступил в Агропедагогический колледж. После срочной службы вернулся в родное село.
На прощании с бойцом присутствовали его близкие, а также знакомые семьи. Анатолия Скоробогатова посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне спецоперации погиб выпускник ТВВИКУ Андрей Приказнов. Смерть военного наступила в феврале этого года. Родственники Андрея горько скорбят об утрате.