На СВО погиб заключенный из Тюмени. Семья искала его более полугода

Александр служил в подразделении «Шторм Z». В июле прошлого года принимал участие в боях под Кременной, где получил смертельное ранение. Однако о гибели бойца его семье сообщили только в январе этого года. До этого времени, в течение полугода, поиски Александра вела его мать Вера Рочева.