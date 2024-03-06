На СВО погиб заключенный из Тюмени. Семья искала его более полугода

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Александр служил в подразделении «Шторм Z». В июле прошлого года принимал участие в боях под Кременной, где получил смертельное ранение. Однако о гибели бойца его семье сообщили только в январе этого года. До этого времени, в течение полугода, поиски Александра вела его мать Вера Рочева.
О том, что ее сын погиб югорчанке сообщили однополчане Александра. Однако официальных подтверждений данной информации не было. Семья Александра обращалась в Следственный комитет, прокуратуру, Минобороны. Результатов долгое время не было. Женщина даже подала заявку на поиск в отряд «Сармат». 10 февраля от поисковиков появились новости.
«Мне написали из „Сармата“, что тело сына находится в морге Ростова-на-Дону, с документами», — написала тогда Вера.
После этого сообщения начался новый виток борьбы — только спустя практически месяц, когда были проведены все экспертизы ДНК, тело Александра доставили на самолете в родную Сосьву. Семья смогла наконец-то попрощаться с бойцом, пишет Muksun.fm.
«Отчаяние было, все было. Руки опускались. Но брала себя в руки и продолжала. Я всем женщинам пишу — обращайтесь везде: в СМИ, официальные инстанции, к депутатам, к поисковикам», — подчекрнула Вера Рочева.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на Украине погиб офицер из Тюмени, выпускник ТВВИКУ Андрей Приказнов. Смертельное ранение военный получил в феврале этого года при выполнении боевого задания.