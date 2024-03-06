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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Тюмени прозвучали сирены

Это учения: в Тюмени прозвучали сирены

6 марта 2024, 05:58
Фото: 1MI

В Тюмени прозвучали сирены

На этот раз их гул услышали практически во всех районах областной столицы. Отчетливо вой сирен был слышен в центре Тюмени — в районе Драматического театра, а также в Заречной части, Тюменской слободе, районах Республики-Пермякова, Медоборудования, 5-м микрорайонах, Новоселово.
Видео: nashgorod.ru

Очень тихо системы оповещения сработали в районе Дома Обороны, Березняки, КПД, на Червишевском тракте, в Восточном микрорайоне.

«При закрытых окнах в Тюменском-2 почти не слышно. В Южном микрорайоне слышно, но не громко. С закрытым окном вообще тихо», — сообщили подписчики «Нашего Города».

Напомним, проверка работоспособности систем оповещения сегодня проходит по всей России. Мероприятие проводят в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

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