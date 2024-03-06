Это учения: в Тюмени прозвучали сирены

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:01
Очень тихо системы оповещения сработали в районе Дома Обороны, Березняки, КПД, на Червишевском тракте, в Восточном микрорайоне.
«При закрытых окнах в Тюменском-2 почти не слышно. В Южном микрорайоне слышно, но не громко. С закрытым окном вообще тихо», — сообщили подписчики «Нашего Города».
Напомним, проверка работоспособности систем оповещения сегодня проходит по всей России. Мероприятие проводят в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.