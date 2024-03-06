Это учения: в Тюмени прозвучали сирены

В Тюмени прозвучали сирены

На этот раз их гул услышали практически во всех районах областной столицы. Отчетливо вой сирен был слышен в центре Тюмени — в районе Драматического театра, а также в Заречной части, Тюменской слободе, районах Республики-Пермякова, Медоборудования, 5-м микрорайонах, Новоселово.