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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Как задолженность за тепловую энергию может повлиять на кредитную историю?

Как задолженность за тепловую энергию может повлиять на кредитную историю?

6 марта 2024, 04:59
Фото: УСТЭК
По состоянию на первое января 2024 года сумма дебиторской задолженности за услуги отопления среди населения составляет более 2 млрд. рублей.

Средства, получаемые УСТЭК за оплату услуг теплоснабжения, направляются на обеспечение надежности работы системы теплоснабжения города. В результате несвоевременной оплаты услуг потребителями, УСТЭК недополучает значительные средства, которые в том числе необходимы для реализации ремонтной и инвестиционной программ в полном объеме.

В связи с этим УСТЭК начали сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и передавать им сведения о должниках. Такая мера стала вынужденно применяться Обществом с 2023 года в целях повышения платежной дисциплины и стимулирования горожан своевременно оплачивать счета за потребленные услуги.

Фото: УСТЭК

Так, в 2023 году в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) передана информация по неплательщикам, совокупная задолженность которых перед УСТЭК составила более 12 млн. рублей. Большая часть задолженности на сегодняшний день уже погашена. С начала этого года в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) передана информация по неплательщикам, общая сумма задолженности которых почти 55 млн. рублей.

«Передача сведений в НБКИ осуществляется исключительно в отношении тех потребителей, которые систематически не оплачивают счета за теплоснабжение, накапливают задолженность и игнорируют решения судебных органов, так называемых злостных неплательщиков. Передача сведений о кредитной истории осуществляется в соответствии с федеральным законом № 218 „О кредитных историях“ без получения согласия должника в случае если в течение 10 дней с момента решения суда по внесению платы за тепловую энергию задолженность не будет погашена. Впоследствии информация, переданная в Национальное бюро кредитных историй, может затруднить получение кредита. Тем не менее сектор исполнительных производств очень осторожно относится к передаче сведений такого характера.
Зачастую потребители оплачивают задолженность в период принятия судебного приказа, поэтому прежде чем направлять такие сведения в НБКИ, мы еще раз все внимательно проверяем. По тем должникам, по которым сведения были переданы, мы в дальнейшем постоянно отслеживаем тех, кто оплатил задолженность. В таком случае мы обязательно отзываем ранее переданные сведения в НБКИ. Однако важно знать, что в кредитной истории человека факт передачи сведений о нем в НБКИ все равно останется. Поэтому для потребителя всегда выгоднее не игнорировать решения судебных органов и не дожидаться принятия вынужденных мер», — предупредила начальник сектора исполнительных производств Светлана Коровина.

УСТЭК напоминает, что оплачивать счета необходимо не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Легко и просто оплатить задолженность можно с помощью сервисов:

  • Личный кабинет ТРИЦ — lk@itpc.ru
  • В офисе или на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru/potrebitelyam/oplata-kommunalnykh-uslug/
  • Мобильное приложение ТРИЦ
  • Мобильное приложение Сбербанк онлайн
  • Личный кабинет Сбербанк онлайн
  • Мобильные сервисы банков
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