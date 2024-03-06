Как задолженность за тепловую энергию может повлиять на кредитную историю?

Так, в 2023 году в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) передана информация по неплательщикам, совокупная задолженность которых перед УСТЭК составила более 12 млн. рублей. Большая часть задолженности на сегодняшний день уже погашена. С начала этого года в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) передана информация по неплательщикам, общая сумма задолженности которых почти 55 млн. рублей.