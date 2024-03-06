Тюменские власти перенесли сроки реконструкции ДК «Строитель»

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Работа по корректировке проекта будет проведена до конца мая 2024 года, после чего уже будут установлены сроки проведения работ. Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, на этот год в бюджете региона финансовых средств на проведение ремонта ДНК «Строитель» не предусмотрено. Данную статью расходов планируют включить в бюджет на 2025 год.
Проектная документация реконструкции ДК «Строитель» была разработана в 2023 году. Разработкой проекта за 4,3 миллиона занимался Тюменский архитектурно-реставрационный союз. Согласно проекту, ремонтные работы пройдут на площади более 8,3 тысяч квадратных метров. Общий объем запланированных строительных работ составит 50,9 тысяч квадратов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снесут молодежный театральный центр «Космос». На его месте возведут школ с углубленным изучением отдельных предметов и новый культурно-досуговый центр.