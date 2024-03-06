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Updated Сегодня, 04:30

Реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени перенесли на 2025 год

Тюменские власти перенесли сроки реконструкции ДК «Строитель»

6 марта 2024, 04:28
Фото: 2 ГИС

Реконструкцию ДК «Строитель» в Тюмени перенесли на 2025 год

Работы по реконструкции тюменского ДК «Строитель» перенесли на неопределенный срок. В настоящее время специалисты проводят корректировку проектной документации в части стоимости работ из-за роста цен на строительные материалы. Здание закрыто с осени 2023 года из-за ненормативного состояния.

Работа по корректировке проекта будет проведена до конца мая 2024 года, после чего уже будут установлены сроки проведения работ. Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, на этот год в бюджете региона финансовых средств на проведение ремонта ДНК «Строитель» не предусмотрено. Данную статью расходов планируют включить в бюджет на 2025 год.

Проектная документация реконструкции ДК «Строитель» была разработана в 2023 году. Разработкой проекта за 4,3 миллиона занимался Тюменский архитектурно-реставрационный союз. Согласно проекту, ремонтные работы пройдут на площади более 8,3 тысяч квадратных метров. Общий объем запланированных строительных работ составит 50,9 тысяч квадратов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снесут молодежный театральный центр «Космос». На его месте возведут школ с углубленным изучением отдельных предметов и новый культурно-досуговый центр.

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