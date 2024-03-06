Тюменские власти перенесли сроки реконструкции ДК «Строитель»

Работа по корректировке проекта будет проведена до конца мая 2024 года, после чего уже будут установлены сроки проведения работ. Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, на этот год в бюджете региона финансовых средств на проведение ремонта ДНК «Строитель» не предусмотрено. Данную статью расходов планируют включить в бюджет на 2025 год.