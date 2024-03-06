nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Тюменцы раскупили почти все столики в городских ресторанах и кафе

В тюменских ресторанах почти закончились столики на 8 Марта

6 марта 2024, 03:27
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили почти все столики в городских ресторанах и кафе

Жители Тюмени забронировали все столики в кафе и ресторанах областной столицы на 8 Марта. Свободных мест в популярных заведениях общепита практически не осталось.

По словам рестораторов, как правило, к праздникам 8 Марта, Дню Влюбленных тюменцы начинают бронировать столики в кафе и ресторанах за неделю-две до праздника. В противном случае, мест на всех желающих может просто не хватить.

Сотрудники тюменских заведений общепита советуют также тем, кто намерен заказать в праздничный день доставку на дом, озаботиться заранее о заказе. Иначе еду из ресторана придется ждать несколько часов.

Заметим, что в Тюмени с каждый годом увеличивается число кафе, ресторанов и баров. На сегодняшний день в областной столице работают более 170 ресторанов, более 650 кафе и баров, более 200 кофеен, более 170 столовых. Средний чек в заведениях составляет более 500 рублей.

«Цветы не считаются»: какие подарки хотят получить тюменки 8 марта?
Узнать подробнее

По данным Тюменьстата, в 2023 году жители региона потратили в ресторанах, барах и кафе около 39 миллиардов рублей. Самым крупным чеком в минувшем году стал чек на 139 тысяч рублей. Такую сумму жителю Тюмени пришлось заплатить за 65 позиций из меню заведения, в числе которых были брускетты с камчатским крабом, креветки, гребешки и корейка ягненка.

Читайте также:
В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозыВ Тюмени приостановили производство жизненно важных таблетокБеспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Праздники#Ресторан#8 Марта#Бар#Бронь
«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
Вчера, 06:27
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
Вчера, 06:57
«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами
Вчера, 04:12
Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома
Вчера, 06:41
«Цветы не считаются»: какие подарки хотят получить тюменки 8 марта?
Вчера, 08:47
Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов
Вчера, 04:54