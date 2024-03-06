В тюменских ресторанах почти закончились столики на 8 Марта

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
По словам рестораторов, как правило, к праздникам 8 Марта, Дню Влюбленных тюменцы начинают бронировать столики в кафе и ресторанах за неделю-две до праздника. В противном случае, мест на всех желающих может просто не хватить.
Сотрудники тюменских заведений общепита советуют также тем, кто намерен заказать в праздничный день доставку на дом, озаботиться заранее о заказе. Иначе еду из ресторана придется ждать несколько часов.
Заметим, что в Тюмени с каждый годом увеличивается число кафе, ресторанов и баров. На сегодняшний день в областной столице работают более 170 ресторанов, более 650 кафе и баров, более 200 кофеен, более 170 столовых. Средний чек в заведениях составляет более 500 рублей.
По данным Тюменьстата, в 2023 году жители региона потратили в ресторанах, барах и кафе около 39 миллиардов рублей. Самым крупным чеком в минувшем году стал чек на 139 тысяч рублей. Такую сумму жителю Тюмени пришлось заплатить за 65 позиций из меню заведения, в числе которых были брускетты с камчатским крабом, креветки, гребешки и корейка ягненка.