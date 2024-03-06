В тюменских ресторанах почти закончились столики на 8 Марта

По данным Тюменьстата, в 2023 году жители региона потратили в ресторанах, барах и кафе около 39 миллиардов рублей. Самым крупным чеком в минувшем году стал чек на 139 тысяч рублей. Такую сумму жителю Тюмени пришлось заплатить за 65 позиций из меню заведения, в числе которых были брускетты с камчатским крабом, креветки, гребешки и корейка ягненка.