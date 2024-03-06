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В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

6 марта 2024, 01:12
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в среду ожидается похолодание — 30-градусные морозы в регион принесет арктический циклон. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер 6-11 м/с, -6….-11 в дневные часы и до 20…-25, при прояснении до -30 в темное время суток.

В Тюмени 6 марта ожидается небольшой снег, ветер до 1,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14….-11 в темное время суток ожидается похолодание до -16…-18.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:17 закат в 18:20 продолжительность дня 11 часов 3 минуты.

В Тобольске 6 марта синоптики обещают небольшой снег, ветер до 1,7 м/с. Утром и днем -18…-11, в темное время суток температура воздуха понизится до -17….-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:07, закат в 18:08 продолжительность дня 11 часов 1 минута.

В Ялуторовске 6 марта небольшой снег в течение дня, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -12…-10, в темное время суток ожидается до -14….-20.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:13, закат в 18:18 продолжительность дня 11часов 5 минут.

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В Заводоуковске 6 марта метеорологи прогнозируют снег, ветер до 2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -11…-7, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -24….-15.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:12, закат в 18:17 продолжительность дня 11 часов 5 минут.

В Ишиме 6 марта ожидаются осадки в виде снега, ветер до 2,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-5, в темное время суток температура воздуха составит -21…-13.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 18:06 продолжительность дня 11 часов 6 минут.

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