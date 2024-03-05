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В Тюмени приостановили производство жизненно важных таблеток

В Тюмени приостановили производство жизненно важных таблеток

5 марта 2024, 15:10
Фото: 1MI
Из аптек разных регионов РФ, включая Тюмень, исчез препарат «Зифлукорт», необходимый для больных с надпочечниковой недостаточностью. Компания «Фармасинтез-Тюмень» остановила производство препарата из-за катастрофической убыточности.

Отпускная цена препарата, ранее составлявшая 73,8 ₽, была перерегистрирована на 390 руб. по поручению прокуратуры, но затем снижена до прежнего значения, передает «Деловой квартал».

Отметим, что «Фармасинтез-Тюмень» является единственным производителем флудрокортизона в России, и запустила производство «Зифлукорта» осенью 2022 года из-за проблем с поставками зарубежных лекарств.

Ранее «Наш город» писал о росте зарплат тюменских медиков.

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