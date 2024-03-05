В Тюмени приостановили производство жизненно важных таблеток

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Отпускная цена препарата, ранее составлявшая 73,8 ₽, была перерегистрирована на 390 руб. по поручению прокуратуры, но затем снижена до прежнего значения, передает «Деловой квартал».
Отметим, что «Фармасинтез-Тюмень» является единственным производителем флудрокортизона в России, и запустила производство «Зифлукорта» осенью 2022 года из-за проблем с поставками зарубежных лекарств.
Ранее «Наш город» писал о росте зарплат тюменских медиков.