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Беспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области

Беспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области

5 марта 2024, 11:16
Жители Тюменской области заметили беспилотники на федеральной трассе Тюмень — Омск. Как сообщили в Госавтоинспекции, с дроном несут службу сотрудники ДПС.

Инспекторы оперативно выявляют грубые нарушения, как например, выезд на встречную полосу. Для проверки выбран опасный участок автодороги, на котором запрещен обгон.

Водителей призывают быть бдительными на дорогах: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, а также не допускать различные маневры на участках.

В Тюменской области большинство ДТП происходят по вине нарушителей ПДД
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Ранее «Наш город» сообщал о 50-километровой пробке на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень». Причиной затора стали погодные условия, а также авария с участием трех автомобилей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#ДПС#Автомобили#Нарушения#Федеральная трасса#Госавтоинспекция#Погодные условия#Пробка#Беспилотники#Бдительность#Алина Петрова
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