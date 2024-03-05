Беспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Инспекторы оперативно выявляют грубые нарушения, как например, выезд на встречную полосу. Для проверки выбран опасный участок автодороги, на котором запрещен обгон.
Водителей призывают быть бдительными на дорогах: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, а также не допускать различные маневры на участках.
Ранее «Наш город» сообщал о 50-километровой пробке на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень». Причиной затора стали погодные условия, а также авария с участием трех автомобилей.