В Сургуте толпа избила 13-летнего подростка

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — сообщается в посте.
В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. В полиции Сургута заявили о проведении проверки по факту нарушения. Обидчиков ребенка ищут.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как некоторые тюменские школьники разыграли драку из-за хайпа и лайков.