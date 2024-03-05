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Updated Сегодня, 10:24

В Сургуте толпа избила 13-летнего подростка

В Сургуте толпа избила 13-летнего подростка

5 марта 2024, 10:22
Фото: 1MI
В Сургуте толпа неизвестных избила 13-летнего подростка. Как передает телеграм-канал «К-Информ», мальчика 13-14 лет атаковали разом 9 человек.
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«Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — сообщается в посте.

В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. В полиции Сургута заявили о проведении проверки по факту нарушения. Обидчиков ребенка ищут.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как некоторые тюменские школьники разыграли драку из-за хайпа и лайков.

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