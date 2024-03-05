nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Тюменки рассказали, какие подарки хотят получить к 8 марта.

«Цветы не считаются»: какие подарки хотят получить тюменки 8 марта?

5 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI
Тюменки рассказали, какие подарки хотят получить к 8 марта.

Тюменки рассказали, какие подарки хотят получить к 8 марта

Предвкушая приближающийся праздник тюменки спешат предупредить мужчин о том, какие варианты подарков считаю неудачными. «Наш город» опросил тюменских женщин, чтобы узнать, что может их расстроить в Международный женский день и сколько это будет стоить.
Сюжет
Подарок

Цветы — не самодостаточный подарок

Многие тюменцы уже заказали букеты для своих любимых женщин к празднику, однако не все знают, что такого подарка недостаточно, так как он не является самостоятельным, тюменки считают, что это лишь дополнение к основному подарку.

«Цветы — это приятно, но это же бонус к подарку, знак внимания. Я понимаю, что они иногда могут стоить дороже основного подарка. Но уж лучше сэкономить на букете, чем подарить только его», — уверена тюменка Валерия Мильковская.

Аналогичного мнения придерживаются 96% респонденток. Хотя стоит отметить, что даже небольшой букет из 5 тюльпанов в преддверии 8 марта обойдется дарителю, как минимум, в 1 000 рублей, так как средняя цена за цветок уже достигла 200 рублей. При том, в эту стоимость не включено оформление букета. Готовые композиции сейчас обойдутся примерно в 2-3 тысяч рублей.

При том 86% опрошенных считают цветы неотъемлемым атрибутом для поздравления в Международный женский день, а потому, чтобы порадовать женщину, на цветы все же придется раскошелиться.

Считаете ли цветы самодостаточным подарком?
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Узнать подробнее

Какие подарки хотят получить тюменки?

Как показал опрос, большинство тюменок в подарок желают получить технику, в эту категорию входят, как смартфоны, наушники и умные часы, так и приборы для наведения красоты: фены, утюжки и плойки. Не против многие получить и технику для кухни, в числе запросов лидируют мультиварки, роботы-пылесосы, посудомоечные машины и приборы для приготовления выпечки.

Однако такие подарки обойдутся в кругленькую сумму, в среднем на подобную технику придется потратить от 8 000 рублей, а более популярные модели могут достигать и суммы, состоящей из шести цифр.

На втором месте по запросам косметические средства, парфюм и сертификаты в салоны, где оказывают бьюти-услуги. Однако с этими вари антами стоит быть особенно осторожными и заранее обсудить вариант подарка с его получателем.

«Мне кажется, что у каждой женщины есть такие духи, на которые она сама жалеет денег. Я не удивлюсь, что многие намекали или говорили напрямую, что они хотят, а потому вариант хороший. К тому же, если даритель знает, что его дама давно хочет сделать губы или какую-то дорогую косметическую процедуру, то и ее можно оплатить, подарив сертификат», — говорит тюменка Татьяна Белова.
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Узнать подробнее

Варианты парфюма очень разнообразны по всей цене, но хорошие варианты стартуют от 5 000 рублей. Косметика, которую желают получить тюменки, располагается в ценовом диапазоне от 3 000 до 7 000 рублей. А сертификаты на услуги в области красоты, которые покроют расходы на услуги стоят от 3 000 рублей.

Вопреки советам, которые дают многие эксперты в интернете, многие тюменки также были бы рады получить кухонную утварь. Хорошие сковородки или кастрюли стоят недешево, но готовить с ними намного приятнее.

«Я вообще не понимаю этого запрета на такие подарки. Если вы знаете, что ваша женщина этого хочет, то подарите. Любая хозяйка такой подарок оценит. Я бы очень обрадовалась качественным ножам, стоят они, как крыло самолета, но процесс готовки будет намного приятнее», — уверяет тюменка Виктория Демина.

Тот самый комплект качественных ножей будет стоить от 5 000 до 20 000 рублей. Но в целом, ценник на подарки «для кухни» варьируется от 2 000 до 15 000 рублей.

Есть и у тюменок мечты несбыточные, точнее так они их называют. Многие хотели бы получить в подарок путевку на море или в санаторий, однако женщины понимают, что такой подарок уж слишком дорогой и вряд ли они его когда-нибудь получат.

«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
Узнать подробнее

Бесценные варианты «подарков»

Мужчинам также стоит обратить внимание на то, что подавляющее большинство тюменок сказали, что для них в праздник 8 марта самое главное — это внимание и «бесценные подарки». В их число входят: комплименты, завтрак в постель, приготовленный дома ужин и совместный просмотр кино на выбор дамы.

«Мне кажется, что тюменки, во многом женщины простые. Главное — поздравьте их искренне, скажите, что любите и цените. На один день возьмите на себя домашние обязанности и окутайте женщину заботой и тогда она точно будет самой счастливой. Причем это совершенно бесплатно!», — подсказывает мужчинам тюменка Ольга Шадрина.

А потому, даже если вы не планировали дарить что-то кому-то из женщин, которые вас окружают, то позвоните им и от всей души поздравьте, это точно вызовет у виновницы праздника положительные эмоции и украсит ее торжественный день.

Читайте также:
«Насоли бывшему»: тюменкам предлагают поздравления с 8 Марта за деньгиСтоимость тюльпанов к 8 Марта вырастет на 30%Тюменские термальные источники подняли цены на праздники
#Общество#Опросы#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Праздник#Подарки#8 Марта#Подарок#Алиса Вернер
«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
Сегодня, 06:27
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
Сегодня, 06:57
«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами
Сегодня, 04:12
Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома
Сегодня, 06:41
Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов
Сегодня, 04:54