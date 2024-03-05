«Цветы не считаются»: какие подарки хотят получить тюменки 8 марта?

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Многие тюменцы уже заказали букеты для своих любимых женщин к празднику, однако не все знают, что такого подарка недостаточно, так как он не является самостоятельным, тюменки считают, что это лишь дополнение к основному подарку.
«Цветы — это приятно, но это же бонус к подарку, знак внимания. Я понимаю, что они иногда могут стоить дороже основного подарка. Но уж лучше сэкономить на букете, чем подарить только его», — уверена тюменка Валерия Мильковская.
Аналогичного мнения придерживаются 96% респонденток. Хотя стоит отметить, что даже небольшой букет из 5 тюльпанов в преддверии 8 марта обойдется дарителю, как минимум, в 1 000 рублей, так как средняя цена за цветок уже достигла 200 рублей. При том, в эту стоимость не включено оформление букета. Готовые композиции сейчас обойдутся примерно в 2-3 тысяч рублей.
При том 86% опрошенных считают цветы неотъемлемым атрибутом для поздравления в Международный женский день, а потому, чтобы порадовать женщину, на цветы все же придется раскошелиться.
Как показал опрос, большинство тюменок в подарок желают получить технику, в эту категорию входят, как смартфоны, наушники и умные часы, так и приборы для наведения красоты: фены, утюжки и плойки. Не против многие получить и технику для кухни, в числе запросов лидируют мультиварки, роботы-пылесосы, посудомоечные машины и приборы для приготовления выпечки.
Однако такие подарки обойдутся в кругленькую сумму, в среднем на подобную технику придется потратить от 8 000 рублей, а более популярные модели могут достигать и суммы, состоящей из шести цифр.
На втором месте по запросам косметические средства, парфюм и сертификаты в салоны, где оказывают бьюти-услуги. Однако с этими вари антами стоит быть особенно осторожными и заранее обсудить вариант подарка с его получателем.
«Мне кажется, что у каждой женщины есть такие духи, на которые она сама жалеет денег. Я не удивлюсь, что многие намекали или говорили напрямую, что они хотят, а потому вариант хороший. К тому же, если даритель знает, что его дама давно хочет сделать губы или какую-то дорогую косметическую процедуру, то и ее можно оплатить, подарив сертификат», — говорит тюменка Татьяна Белова.
Варианты парфюма очень разнообразны по всей цене, но хорошие варианты стартуют от 5 000 рублей. Косметика, которую желают получить тюменки, располагается в ценовом диапазоне от 3 000 до 7 000 рублей. А сертификаты на услуги в области красоты, которые покроют расходы на услуги стоят от 3 000 рублей.
Вопреки советам, которые дают многие эксперты в интернете, многие тюменки также были бы рады получить кухонную утварь. Хорошие сковородки или кастрюли стоят недешево, но готовить с ними намного приятнее.
«Я вообще не понимаю этого запрета на такие подарки. Если вы знаете, что ваша женщина этого хочет, то подарите. Любая хозяйка такой подарок оценит. Я бы очень обрадовалась качественным ножам, стоят они, как крыло самолета, но процесс готовки будет намного приятнее», — уверяет тюменка Виктория Демина.
Тот самый комплект качественных ножей будет стоить от 5 000 до 20 000 рублей. Но в целом, ценник на подарки «для кухни» варьируется от 2 000 до 15 000 рублей.
Есть и у тюменок мечты несбыточные, точнее так они их называют. Многие хотели бы получить в подарок путевку на море или в санаторий, однако женщины понимают, что такой подарок уж слишком дорогой и вряд ли они его когда-нибудь получат.
Мужчинам также стоит обратить внимание на то, что подавляющее большинство тюменок сказали, что для них в праздник 8 марта самое главное — это внимание и «бесценные подарки». В их число входят: комплименты, завтрак в постель, приготовленный дома ужин и совместный просмотр кино на выбор дамы.
«Мне кажется, что тюменки, во многом женщины простые. Главное — поздравьте их искренне, скажите, что любите и цените. На один день возьмите на себя домашние обязанности и окутайте женщину заботой и тогда она точно будет самой счастливой. Причем это совершенно бесплатно!», — подсказывает мужчинам тюменка Ольга Шадрина.
А потому, даже если вы не планировали дарить что-то кому-то из женщин, которые вас окружают, то позвоните им и от всей души поздравьте, это точно вызовет у виновницы праздника положительные эмоции и украсит ее торжественный день.