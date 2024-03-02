Стоимость тюльпанов к 8 Марта вырастет на 30%

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Как пояснила руководитель цветочной компании Fan Fan Tulpan в Тюмени Екатерина Таможникова, стоимость букетов напрямую зависит от курса рубля и цен на доставку. К примеру, за последний год розы и хризантемы подорожали в среднем на 35-40%.
«В Голландии уже давно цена за один цветок значительно повысилась из-за удорожания ресурсов для выращивания, в том числе электроэнергии. Мы по своей сети стараемся сдержать рост цен, несмотря на увеличение стоимости закупа, насколько это возможно, заказывая большие объемы напрямую от садовников Голландии, Эквадора, Кении и других стран, минуя российские аукционы», — рассказала Екатерина Таможникова РБК Тюмень.
В среднем сегодня в Тюмени стоимость букета из 9-15 тюльпанов составляет около 2-2,5 тысячи рублей. В такую цену обойдется букет из пяти роз. В среднем 1 тюльпан стоит 75 рублей, роза — 130 рублей, кустовая хризантема — 210 рублей. Небольшой букет из первых весенних цветов, подснежников, или цветочный букет с васильками обойдется тюменцам в 3 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева озвучила перечень вещей, которые не стоит дарить женщинам на 8 Марта. В него вошли посуда для приготовления, средства для похудения, литература о саморазвитии и инвентарь для уборки.