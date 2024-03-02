Стоимость тюльпанов к 8 Марта вырастет на 30%

В среднем сегодня в Тюмени стоимость букета из 9-15 тюльпанов составляет около 2-2,5 тысячи рублей. В такую цену обойдется букет из пяти роз. В среднем 1 тюльпан стоит 75 рублей, роза — 130 рублей, кустовая хризантема — 210 рублей. Небольшой букет из первых весенних цветов, подснежников, или цветочный букет с васильками обойдется тюменцам в 3 тысячи рублей.