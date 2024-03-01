Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта

В ее списке 13 пунктов: кухонная утварь, устройства для уборки, средства для похудения, косметика и парфюмерия, одежда «на вырост», книги о саморазвитии и с советами для женщин, ироничные подарки с шуточными или глупыми надписями и принтами и сертификаты на кулинарные курсы.