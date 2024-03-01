Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
«В целях сохранения мира и гармонии в отношениях, а также во избежание недоразумений и домашних конфликтов вводится список подарков, которые считаются нерекомендуемыми к вручению в честь Международного женского дня», — пишет депутат в своем Телеграм-канале «Горячева дело говорит».
В ее списке 13 пунктов: кухонная утварь, устройства для уборки, средства для похудения, косметика и парфюмерия, одежда «на вырост», книги о саморазвитии и с советами для женщин, ироничные подарки с шуточными или глупыми надписями и принтами и сертификаты на кулинарные курсы.
Также в список неудачных подарков депутат внесла наборы для рукоделия, гаджеты для домашних питомцев, антивозрастную косметику, инструменты для ремонта и подписки на журналы, но подписки на сервисы Горячева считает исключением.
«И помните, лучший подарок — это внимание и забота, а также то, что идёт от сердца и учитывает интересы и желания дорогой вашему сердцу женщины», — подытожила Горячева.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта. Некоторые перелеты обойдутся на 15% дороже.