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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта

Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта

1 марта 2024, 04:18
Фото: 1MI

Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта

Депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева решила помочь мужчинам с выбором подарков на 8 марта. Она составила список того, что ни в коем случае нельзя дарить женщинам.
«В целях сохранения мира и гармонии в отношениях, а также во избежание недоразумений и домашних конфликтов вводится список подарков, которые считаются нерекомендуемыми к вручению в честь Международного женского дня», — пишет депутат в своем Телеграм-канале «Горячева дело говорит».

В ее списке 13 пунктов: кухонная утварь, устройства для уборки, средства для похудения, косметика и парфюмерия, одежда «на вырост», книги о саморазвитии и с советами для женщин, ироничные подарки с шуточными или глупыми надписями и принтами и сертификаты на кулинарные курсы.

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Также в список неудачных подарков депутат внесла наборы для рукоделия, гаджеты для домашних питомцев, антивозрастную косметику, инструменты для ремонта и подписки на журналы, но подписки на сервисы Горячева считает исключением.

«И помните, лучший подарок — это внимание и забота, а также то, что идёт от сердца и учитывает интересы и желания дорогой вашему сердцу женщины», — подытожила Горячева.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты с вылетом из Тюмени подорожали к 8 марта. Некоторые перелеты обойдутся на 15% дороже.

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