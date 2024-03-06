В Тюмени цены на загородную недвижимость до лета вырастут в 2 раза

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
По словам специалиста по недвижимости, бизнес-партнера агентства «Этажи» Елены Ситниковой, в зимний период времени стоимость загородных домов и участков ниже, чем летом и весной — такие объекты продаются хуже, поэтому продавцы снижают цену.
«В зимний период зачастую цены снижены и на земельные участки, так как строительство, как правило, начинается не раньше мая. К лету стоимость увеличивается в разы. Например, локации ИЖС — участки, которые сейчас доступны по цене до 1 миллиона рублей, летом могут подорожать до 2 миллионов», — пояснила Елена Ситникова.
В Российской гильдии риэлторов подтвердили данную тенденцию и отметили, что она наблюдается не только в Тюменской области, но и в других регионах России, пишет РБК Тюмень.
«Недвижимость дорожает, так как растет спрос на землю и участки под строительство. Естественно, что спрос вымывает в первую очередь выгодные по цене и месторасположению рыночные предложения, тем самым повышая среднерыночные цены. Новые продавцы, видя, что есть на рынке, ставят соответствующие этому цены», — отметили в Российской гильдии риэлторов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спрос на загородные дома превысил предложение. Сегодня жители областной столицы предпочитают покупать загородные объекты площадью не более 150 квадратных метров. Годом ранее наибольшей популярностью пользовались коттеджи площадью 300-400 квадратов. Средняя стоимость дачи в настоящее время составляет 900 тысяч -2,5 миллиона рублей, коттеджи и таунхаусы стоят от 6 до 11 миллионов рублей.