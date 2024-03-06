В Тюмени цены на загородную недвижимость до лета вырастут в 2 раза

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спрос на загородные дома превысил предложение. Сегодня жители областной столицы предпочитают покупать загородные объекты площадью не более 150 квадратных метров. Годом ранее наибольшей популярностью пользовались коттеджи площадью 300-400 квадратов. Средняя стоимость дачи в настоящее время составляет 900 тысяч -2,5 миллиона рублей, коттеджи и таунхаусы стоят от 6 до 11 миллионов рублей.